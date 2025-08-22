Obľúbená tanečná šou sa vracia. Let’s Dance odvysiela už 11. sériu, prichádza však veľká zmena

Šou Let’s Dance má za sebou už desať sérií, pričom tú poslednú sledovali diváci na obrazovkách pred pár mesiacmi. Víťazmi sa stali Kristián Baran a Dominika Rošková. V tejto sérii navyše čakalo divákov hneď niekoľko zmien, či už sa týkali obsadenia poroty alebo moderátorského mikrofónu.
Do poroty namiesto Adely Vinczeovej zasadol Adam Bardy a moderovania sa chopili Jana Kovalčíková a Anna Jakab Rakovská, pričom im v jednej epizóde pomohol aj Vilém Šír, čím sa dostal do povedomia ako schopný moderátor a následne dostal ponuku zhostiť sa tejto úlohy aj v českej Farme.
Desiata séria tak bola skutočne zaujímavá a postarala sa divákom o množstvo prekvapení, napríklad keď videli oceňovaného cyklistu Petra Sagana premeniť sa na bábiku Kena. Už čoskoro pritom televízia Markíza odvysiela ďalšiu sériu, ako informovala na svojom webe.
Veľká novinka pre divákov
Doteraz mohli diváci hlasovať za svojich favoritov a pomôcť im dostať sa do finále. Teraz dostanú príležitosť zapojiť sa do šou ešte viac. Televízia Markíza totiž prvýkrát rozšíri publikum, aby v ňom nesedeli len známe osobnosti, ale tiež fanúšikovia Let’s Dance. Už v priebehu tohto roka plánuje Markíza spustiť predaj vstupeniek, vďaka ktorým sa diváci dostanú na priame prenosy a uvidia všetky tance nielen na televíznych obrazovkách, ale tiež priamo pred sebou.
Televízia prichádza s touto novinkou potom, ako zaznamenala veľký úspech s turné Let’s Dance, na ktorom sa v desiatich mestách predstavili hviezdy tohto formátu a naživo si ich prišlo pozrieť viac než 25-tisíc divákov. Po vypredaných halách tak nie je prekvapením, že televízia dúfa, že si tento úspech zopakuje aj počas 11. série obľúbenej tanečnej šou.
