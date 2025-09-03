Obľúbená šou Pečie celé Slovensko štartuje v októbri: Divákov čaká novinka, ktorú ešte nezažili

Televízni diváci sa môžu opäť tešiť na sladké nedeľné večery plné napätia, vôní a chutí. Do ikonického stanu sa vracia tucet odhodlaných amatérskych pekárok a pekárov, ktorí predvedú svoje umenie počas nasledujúcich dvanástich týždňov.
Ako uviedla STVR, piata séria populárnej šou Pečie celé Slovensko odštartuje na Jednotke už v nedeľu 5. októbra o 20.30 h. Divákov čakajú noví súťažiaci, osvedčení moderátori Juraj Bača a Milan Zimnýkoval, skúsené porotkyne Jozefína Zaukolcová a Petra Tóthová, ale aj viaceré prekvapenia.
Skúsenosti a nadšenie rastú každým rokom
Porotkyne priznávajú, že úroveň amatérskych pekárov sa rok od roka zlepšuje. „Tohtoroční súťažiaci majú napozerané všetky série, sledujú trendy a poctivo trénujú. Už na kastingu vidno, že do stanu idú s jasným cieľom: ukázať, čo dokážu a možno sa aj trochu zviditeľniť. Verím, že sme opäť vybrali parádnu dvanástku akčných, pripravených a hlavne nadšených ľudí, ktorí tam skutočne chcú byť,“ vyjadrila sa skúsená cukrárka Jozefína Zaukolcová.
Petra Tóthová dodáva: „Na sociálnych sieťach mi pravidelne píšu ľudia s fotkami dezertov a pýtajú sa, či majú šancu dostať sa na kasting. Vďaka našej šou vedia rýchlo zistiť, kde robia chyby, a systematicky sa zlepšujú. Celkovo mám pocit, že úroveň domáceho pečenia na Slovensku výrazne narástla.“
