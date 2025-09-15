Obed za 12 eur a pivo za 3: Táto európska krajina ukrýva najlepší klenot, o ktorom ste nepočuli. Nestretnete tu davy ľudí

Rumunská Bukurešť, foto: Profiimedia

Zabudnite na preplnené destinácie, z ktorých musia turistov vyháňať.

Prázdniny sú za nami a aj keď leto ešte neskončilo, mnohí majú svoje dovolenky už za sebou. Nič však neurobí čakanie na ďalšiu príjemnejším, než jej plánovanie. Ak sa neradi tlačíte v davoch, alebo jednoducho preferujete nevšedné destinácie, máme pre vás tip na výlet. 

Spoločnosť Intrepid Travel pripravila zoznam destinácií s názvom 2026 Not Hot List, ktoré by ste v roku 2026 mali navštíviť, pretože prítomnosť cestovateľov môže mať na ne pozitívny vplyv. Nie sú populárne a nenavštevuje ich obrovské množstvo ľudí – ide o miesta, ktoré môžeme označiť za skryté klenoty. A nemusíte čakať ani na budúci rok, pretože mnohé z nich si dokážete užiť aj teraz.

1.
Našla som skutočný skrytý poklad za 0 eur: Bola som na mieste, ktoré je ako z rozprávky. Uprostred obce stojí vodopád
2.
Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďa
3.
Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera
Nemusíte cestovať vôbec ďaleko

Z Európy sa v ňom objavil chorvátsky ostrov Vis alebo fínske mesto Oulu, o ktorom ste možno nikdy ani len nepočuli. No na jesenný výlet je zas viac než ideálne Rumunsko, počas návštevy ktorého nevynechajte turistickú trasu Via Transilvanica, ktorá sa v rebríčku ocitla taktiež.

Ako uvádza Intrepid Travel, dostala prezývku „Camino východu“. Celkovo je dlhá až 1400 kilometrov a vedie cez málo známe miesta, ktoré stojí za to objavovať. Jej cieľom je oživiť vyľudnené miestne dediny a podporiť podnikanie, čo turizmus nepochybne dokáže.

Foto: MovieStillsDB

Rumunsko však ponúka ešte ďaleko viac, o čom sme sa presvedčili na vlastnej koži. Prešli sme po horskej ceste Transfagarasan, o ktorej sa hovorí ako o najkrajšej na svete, alebo navštívili soľnú baňu Salina Turda, ktorá je už populárnou turistickou atrakciou a v jej útrobách dokážete stráviť aj pol dňa a nenudiť sa.

Veľkým lákadlom Rumunska sú aj ceny

Ako ukazujú dáta Numbeo, ceny potravín sú v jeho hlavnom meste Bukurešť o 18,6 % nižšie než v Bratislave a ceny nájmov nižšie až o 24,6 %. Čo je však zaujímavé, ceny v reštauráciách majú byť trochu vyššie. Napríklad za obed v lacnej reštaurácii tu zaplatíte 11,82 eura alebo za pivo 2,96 eura.

To ale nič nemení na fakte, že ak hľadáte miesto na lacnú dovolenku, táto krajina môže byť pre vás ideálna. A rozhodne má čo návštevníkom ponúknuť.

Pozrite si celý 2026 Not Hot List:

  1. Ostrov Tiwai, Sierra Leone
  2. Vrch Ťanšan, Kirgizsko
  3. Sierra Norte, Mexiko
  4. Ostrov Vis, Chorvátsko
  5. Gaziantep, Turecko
  6. Arunáčalpradéš, India
  7. Via Transilvanica, Rumunsko
  8. Ruta de las Flores, Salvádor
  9. Oulu, Fínsko
  10. Národný park Great Basin, USA
