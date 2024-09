Boli sme na najkrajšej ceste na svete: Ste tu za 9 hodín, postavili ju kvôli Československu a hviezdila v Top Gear

Hlavní aktéri sa v jednej z epizód televíznej série Top Gear vydávajú práve na Transfagarasan, o ktorej hovoria ako o najlepšej ceste sveta. Bežne sa jej dostáva aj prívlastok „najkrajšia na našej planéte“ a zajazdiť si na nej je skutočným zážitkom pre motoristov, no dobrodružstvo si na nej užijú aj spolujazdci kochaním sa na okolité výhľady. Či motorkári alebo cyklisti, no pozor na medvede. K tomu sa ale ešte dostaneme…

Niektorých ľudí inšpirovala vydať sa na túto dobrodružnú jazdu práve táto časť Top Gearu, priznali diváci. A zhodli sa, že im vyrazila dych. „Zajazdil som si na Transfagarasane špeciálne kvôli tejto epizóde. Bolo to absolútne úžasné,“ podelil sa so svojimi dojmami jeden z nich. „Všetkým odporúčam vidieť túto trasu osobne, spoznať skutočné Rumunsko, úžasných miestnych ľudí a neriadiť sa stereotypmi,“ objavilo sa v ďalšom z komentárov.

My sme toto odporúčanie počúvli a vydali sa na spoznávanie Rumunska a prejazd vysokohorskou cestou Transfagarasan bol jeho vrcholom.

Cesta „do neba“ priamo cez hory

Cesta Transfagarasan je druhou najvyššie položenou v Rumunsku (nasleduje po nemenej ikonickej Transalpine). Označuje sa skratkou 7C a je dlhá cez 150 kilometrov, spomína web In Your Pocket. Vedie z obce Bascov, prechádza najvyššími vrchmi pohoria Fagaraš a smeruje do Cârţişoari (je obojsmerná a jazdu po nej môžete absolvovať aj z jednej, aj z druhej strany). Pre lepšiu predstavu, ak sa sem vyberiete z Bratislavy, podľa máp si môžete vychutnať toto dobrodružstvo za 9 hodín cesty.

Prejsť ju celú trvá niekoľko hodín a pravdepodobne vás uchváti natoľko, že z tohto výletu urobíte celodennú záležitosť. Jej vrchol sa nachádza vo výške 2000 m n. m. a dovedú vás k nemu ikonické výhľady na samotnú kľukatú cestu a aj pohorie, cez ktoré prechádza.

Po ceste si ľudia vytvorili niekoľko fotospotov, odkiaľ pochádzajú fotky s nádhernými výhľadmi, na ktoré môžete natrafiť napríklad na sociálnych sieťach. Nie div, Transfagarasan má okrem iného aj prezývku „cesta do neba“, spomína portál Romania Tourism. Môžete tu na kraji zaparkovať svoje auto, vystúpiť von a odfotografovať si ikonické zákruty Transfagarasan, alebo sa odfotiť priamo s nimi v pozadí. To sme urobili po vzore ostatných aj my a výsledkom boli napríklad fotografie nižšie.

Videli sme medveďa, ľuďom prechádzajú priamo popri autách