O tomto mnohí netušili. Zora Czoborová nemala byť pôvodne fitneskou, jej život sa však uberal iným smerom

Foto: Instagram.com/zoraczoborova

Jana Petrejová
Vždy milovala pohyb, no kedysi to vyzeralo tak, že sa bude venovať niečomu inému.

Sú nielen vizuálnym zážitkom, pri ktorom si prídu na svoje oči, no taktiež ich možno považovať za zážitok vďaka neopakovateľnej atmosfére. Svoje o tom vie fitneska, ktorá zavítala na Bratislavské módne dni (BMD) a vychutnala si módne podujatie, ktoré je pre mnohých tiež mimoriadne inšpirujúce.

Toto podujatie možno nazvať akýmsi módnym sviatkom, ktorého súčasťou bola aj Zora Czoborová. Tá dokonca niektoré modely aj predvádzala, ako uviedol Koktejl. Fitneska má rada pekné kúsky, no neriadi sa podľa trendov. Smerodajné je pre ňu skôr to, či je dané oblečenie pohodlné na nosenie.

Aký odbor vyštudovala?

Zora sa po ťažkom období, kedy absolvovala operáciu oboch kolien, momentálne cíti veľmi dobre. S cvičením neprestala, organizuje fit pobyty a stále si nevie predstaviť život bez pohybu. Ten má v krvi už odjakživa.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Zora Czoborova (@zoraczoborova)

„Ja sa musím priznať, že tým žijem. Narodila som sa ako športovec, ako keď niekto dostane do vienka hlas alebo hlavu na matematiku, tak ja som dostala pohybový talent a mňa ten šport neskutočne bavil. U mňa už od dieťaťa bol najkrajšie strávený čas nejakým pohybom, nejakým športom, robila som strašne veľa športov, no a dlho som robila atletiku,” uviedla fitneska v rozhovore pre spomínaný portál.

Jej fit pobyty neustále žnú úspechy, má ich stále plné a ani zďaleka na ne nechodia len mladí ľudia. Málokto však vie, že na týchto pobytoch využíva niečo, čo sa kedysi naučila. Spočiatku to vyzeralo tak, že to bude jej povolanie a vydá sa tým smerom a hoci ju vietor zavial inde, na fit pobytoch sa jej to hodí.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Inka Sombaty (@inkasombaty)

„I keď som vyštudovaná učiteľka, pedagóg, tak využívam tú pedagogiku v tom, že môžem ľudí učiť, ako správne cvičiť, ako sa zdravo stravovať, vplývať na nich tak, aby vlastne žili zdravo. A to je taká pekná spätná väzba, keď sa mi to darí,“ dodala.

