Prvého frajera mala v 13. rokoch. Adela Vinczeová otvorene prehovorila o minulých vzťahoch a mužoch, ktorých stretla

Známa moderátorka má za sebou zaujímavú minulosť plnú lások, sklamaní i drám. Čo sa týka vzťahov, zdá sa, že nič neľutuje a je vďačná za to, koho stretla. Každý jeden muž ju o niečo obohatil a po čase, kedy si myslela, že to oni mali naplniť jej osobu, zistila, že to nie je ani zďaleka o nich, ale o nej samotnej.
Adela Vinczeová má za sebou veľmi výživný rozhovor v podcaste Off The Record, v ktorom sa otvorila a porozprávala o všetkom možnom zo svojho života. Hneď na začiatku témy o vzťahoch povedala zaujímavú vec, nad ktorou sa každý zamyslí. „Bolo jednoduchšie sa v minulej dobe za tvojich mladších čias zamilovať?“ opýtal sa manželky Viktora Vinczeho moderátor. „Pozor. To nie je o dobe, to je o mne. Ja som sa mohla zamilovať hneď,“ odpovedala múdro Adela.
Zistila, že to bola len ilúzia
Mamička adoptívneho Maxíka mala prvého frajera v 13. rokoch. Dokonca prezradila aj jeho meno. „Ináč je to „sranda“, že z neho vyrástol režisér a ani neviem, ako sa má, Juraj Krásnohorský,“ odtajnila Adela, ktorá s ním chodila vo všetkej počestnosti, držali sa za ruky a ťahali to spolu rok.
Moderátorka priznala, že bývala zmätená. „Tam, kde som mala slepý uhol v sebahodnote, to bolo práve vo vzťahu s mužmi. Že vlastne byť s niekým, kto mne opätuje niečo, je to najviac. To je tá najväčšia hodnota…“ uviedla a zároveň doplnila, že všetci muži, ktorých stretla, jej dali niečo do života.
„Vlastne, keď si človek definuje nejakú svoju hodnotu na základe nejakej svojej externej ilúzie, a to teraz nehovorím o tých partneroch, lebo tí boli vždy dokonalí, lebo vždy máš ideálneho partnera, keďže ti ideálne ukazuje, čo sa potrebuješ naučiť, tak vďaka tomu som potom začala viac zisťovať, že to je celé nejaká ilúzia, ktorú si ja vytváram, byť s niekým…“ uviedla Adela svoje uvedomenie.
Ona bola tá, ktorá sa rozchádzala a len v jedinom prípade sa s ňou niekto rozišiel. A dôvody ukončenia vzťahov z jej strany? „Bola to ilúzia, lebo som vždy mala pocit, že ten druhý ako keby naplní to moje chýbajúce „ja“ a to sa vlastne nedialo, lebo to sa tak nikdy nedeje. Potom zistíš, že tak ty už mi vlastne nenapĺňaš tú moju sebahodnotu, tak poďme ďalej,“ objasnila a pokračovala: „Alebo, že tam nastane nejaká disproporcia, s ktorou sa nedá ďalej fungovať.“
