Aj sme si s manželom poplakali. Zlatica Puškárová prehovorila o momente zo súkromia, ktorý ich s Patrikom dostal

Zlatica prežíva jedno z najkrajších období v živote, keď sleduje úspechy svojho syna v zahraničí.
Moderátorka Zlatica Puškárová sa na svojom instagrame pravidelne delí zo života vo Švédsku so svojimi sledovateľmi a teraz sa pochválila veľkým úspechom svojho staršieho syna Leonarda. Ten sa stal najproduktívnejším hráčom na Majstrovstvách Švédska 2026 v silnej konkurencii a potvrdil svoj výnimočný talent. Úspech mladého hokejistu vyvolal v rodine silné emócie a zároveň ukázal, že rozhodnutie rozvíjať kariéru v zahraničí môže priniesť ovocie.
Obrovský úspech a silné emócie
Radosť, hrdosť aj dojatie – presne tieto pocity sprevádzajú veľký športový moment, ktorý zasiahol celú rodinu. Úspech mladého hokejistu totiž nie je len o číslach a výsledkoch, ale najmä o emóciách, ktoré prináša tým najbližším. „LEO sa stal najproduktívnejším hráčom na Majstrovstvách Švédska 2026. V obrovskej konkurencii je na prvom mieste Slovák,“ napísala hrdá mama na sociálnej sieti a svoj príspevok doplnila aj symbolmi vďaky a hrdosti.
Ako zároveň priznala, tento moment v nej vyvolal silné a ťažko opísateľné pocity. „Úprimne prežívame veľmi silné momenty, nikdy by som si nepomyslela, že naše dieťa nám prinesie toľko vzácnych chvíľ tak skoro,“ zverila sa.
Okrem toho aj dodala, že hoci sama zažila počas kariéry množstvo významných chvíľ, tento okamih má pre ňu úplne iný rozmer. „V živote som zažila veľa vzácnych momentov keď som preberala rôzne televízne ocenenia, ale keď vidíte vlastné dieťa je to ten najkrajší a neopísateľný pocit,“ uviedla.
