Aj sme si s manželom poplakali. Zlatica Puškárová prehovorila o momente zo súkromia, ktorý ich s Patrikom dostal

Foto: Instagram (zlaticapuskarova)

Frederika Lyžičiar
Spolu s Patrikom majú dôvod byť hrdými rodičmi.

Zlatica prežíva jedno z najkrajších období v živote, keď sleduje úspechy svojho syna v zahraničí.

Moderátorka Zlatica Puškárová sa na svojom instagrame pravidelne delí zo života vo Švédsku so svojimi sledovateľmi a teraz sa pochválila veľkým úspechom svojho staršieho syna Leonarda. Ten sa stal najproduktívnejším hráčom na Majstrovstvách Švédska 2026 v silnej konkurencii a potvrdil svoj výnimočný talent. Úspech mladého hokejistu vyvolal v rodine silné emócie a zároveň ukázal, že rozhodnutie rozvíjať kariéru v zahraničí môže priniesť ovocie.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Zlatica Puškárová (@zlaticapuskarova)

Obrovský úspech a silné emócie

Radosť, hrdosť aj dojatie – presne tieto pocity sprevádzajú veľký športový moment, ktorý zasiahol celú rodinu. Úspech mladého hokejistu totiž nie je len o číslach a výsledkoch, ale najmä o emóciách, ktoré prináša tým najbližším. „LEO sa stal najproduktívnejším hráčom na Majstrovstvách Švédska 2026. V obrovskej konkurencii je na prvom mieste Slovák,“ napísala hrdá mama na sociálnej sieti a svoj príspevok doplnila aj symbolmi vďaky a hrdosti.

Ako zároveň priznala, tento moment v nej vyvolal silné a ťažko opísateľné pocity. „Úprimne prežívame veľmi silné momenty, nikdy by som si nepomyslela, že naše dieťa nám prinesie toľko vzácnych chvíľ tak skoro,“ zverila sa.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Zlatica Puškárová (@zlaticapuskarova)


Okrem toho aj dodala, že hoci sama zažila počas kariéry množstvo významných chvíľ, tento okamih má pre ňu úplne iný rozmer. „V živote som zažila veľa vzácnych momentov keď som preberala rôzne televízne ocenenia, ale keď vidíte vlastné dieťa je to ten najkrajší a neopísateľný pocit,“ uviedla.

Vďaka za podporu aj nové priateľstvá

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Slováci a Česi v zahraničí
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Umelá inteligencia
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Tip na výlet
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Na nože
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur

Najnovšie články

