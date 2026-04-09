O Slovensko sa opäť zaujíma Európska komisia: Rieši slobodu verejnoprávnych médií aj kroky okolo STVR

Nina Malovcová
Kríza v kultúre
STVR čelí kritike, že vyhadzuje kritických novinárov a členov štrajkového výboru.

Európska komisia sa zaoberá dianím v STVR aj vývojom slobody tlače na Slovensku. Posudzuje, či slovenské orgány dodržiavajú Európsky akt o slobode médií.

Ako informoval Denník N, Komisia už oslovila slovenské úrady a požiadala ich o informácie o implementácii tejto legislatívy, a to aj v súvislosti s vývojom týkajúcim sa verejnoprávnych médií.

Môžeme potvrdiť, že Komisia zaslala slovenským orgánom list na technickej úrovni, v ktorom ich požiadala o informácie o implementácii Európskeho aktu o slobode médií na Slovensku, a to aj v súvislosti s legislatívnym vývojom týkajúcim sa verejnoprávnych médií. V súčasnosti posudzujeme odpoveď slovenských orgánov,“ uviedla hovorkyňa Európskej komisie.

STVR čelí kritike pre personálne zásahy

STVR čelí kritike, že vyhadzuje kritických novinárov a členov štrajkového výboru. Tí sa v roku 2024 postavili proti zrušeniu RTVS a jej nahradeniu novou inštitúciou.

Radu STVR, ktorá dohliada na fungovanie telerozhlasu, už deväť mesiacov riadi Lukáš Machala, ktorý je zároveň aj generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry. Rada od leta nemá predsedu, čím porušuje vlastný rokovací poriadok.

