O prácu príde približne 800 ľudí: Opozícia chce vedieť, čo vláda ponúkla Samsungu pred odchodom

Foto: TASR - Jakub Kotian

Nina Malovcová
TASR
Premiér a ministerka Saková komunikovali so Samsungom.

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) aj ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) komunikovali so spoločnosťou Samsung pred oznámením o ukončení jej výroby na Slovensku. V nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike to povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD).

Čo premiér firme ponúkol, však nespresnil. Opozičný poslanec Národnej rady SR Alojz Hlina (SaS) chce zistiť, nakoľko išlo o globálne rozhodnutie a koľko k nemu prispela svojou politikou vláda. Samsung potvrdil rozhodnutie o ukončení výroby televízorov v Galante v piatok (27. 2.), o prácu má prísť okolo 800 ľudí.

Hlina hovorí o globálnom rozhodnutí a podiele vlády

„Pokiaľ mám informácie, tak predseda vlády aj pani ministerka hospodárstva komunikovali s danou spoločnosťou,“ tvrdil Takáč. Pripomenul, že okrem výroby má Samsung na Slovensku aj distribučný sklad, ktorý zostane zachovaný. Zopakoval stanovisko, podľa ktorého klesá záujem o televízory a najmä mladá generácia dáva prednosť iným komunikačným zariadeniam.

Hlina upozornil na podobnosť so zrušením cukrovaru v Trenčianskej Teplej, kde takisto zostáva distribúcia. „Takže zdá sa, že niečo sa deje. Ja pre dobro tejto krajiny verím, že sa podarí zachrániť, čo sa dá. Musíme zistiť, koľko z toho je globálne rozhodnutie Samsungu a koľko z toho je teda, že sme tomu ‚dopomohli‘ negatívne,“ povedal poslanec.

Foto: TASR – Pavol Zachar

Politici sa dotkli aj aktuálneho prerušenia dodávok ropy cez ropovod Družba. Zatiaľ čo Takáč tvrdil, že ropovod je schopný prevádzky a zastavenie dodávok je politické rozhodnutie, Hlina kritizoval odvetné opatrenia vlády v podobe prerušenia núdzových dodávok elektrickej energie, ktoré podľa neho poškodzujú obraz Slovenska v zahraničí.

Trvanie na dodávkach ruskej ropy napriek rozhodnutiu EÚ, ktoré smeruje k úplnému zastaveniu odberu ruských energií, označil Takáč za suverénnu politiku. Vláda podľa neho pred rozhodnutím o pozastavení dodávok elektriny urobila všetky dostupné opatrenia, kým pristúpila k tomuto kroku. Minister dodal, že bežné dodávky elektriny na Ukrajinu aj naďalej prúdia a núdzové dodávky si dokáže náš východný sused zabezpečiť z iných zdrojov, takže rozhodnutie neohrozí bežných obyvateľov.

Nezhody pri eurofondoch a voľbách zo zahraničia

Minister a opozičný poslanec sa nezhodli ani na téme čerpania európskych financií či na plánoch koalície obmedziť voľby zo zahraničia. Takáč tvrdil, podobne ako iní koaliční politici, že pri voľbe poštou nie je zaručená jej tajnosť. Pokiaľ sa niekto cíti ako hrdý Slovák, nemal by podľa neho byť problém prísť raz za štyri roky na Slovensko a odvoliť.

Hlina varoval pred podobnými zmenami a myslí si, že sa koalícia usiluje obmedziť voličov opozície, ktorých je pri voľbe zo zahraničia väčšina. Pokiaľ zmena v parlamente bude schválená, koalícia bude podľa neho hľadať ďalšie spôsoby, ako sa udržať pri moci. „Vy poviete, že v Bratislave budú voľby iba v sobotu ráno od 5.00 h do 9.00 h, lebo áno, mladí ľudia sa v piatok zabávajú, kto by ráno vstával. Dôchodcovia sú už o 4.00 h hore a vy presne to urobíte ako druhý krok, keď vám toto prejde,“ dodal Hlina.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ministerstvo zahraničných vecí má odkaz pre Slovákov: Varuje pred situáciou na Blízkom východe

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
1 na 1
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac