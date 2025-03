O dlhopisy je enormný záujem, ľudia na kúpu čakali od rána v rade. Ich hodnotu navyšujú na 500 miliónov

Počas prvého dňa predaja štátnych dlhopisov určených bežným občanom sa v pondelok (3. 3.) predali dlhopisy v súhrnnej hodnote 263 miliónov eur. Informovala o tom v utorok Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) s tým, že pre veľký záujem rozhodla o zväčšení hodnoty ponúkaných dlhopisov zo 400 miliónov na 500 miliónov eur.

Dlhopisov Investor so splatnosťou dva roky predali spolupracujúce banky zatiaľ v sume 140 miliónov eur a Patriot so splatnosťou štyri roky 123 miliónov eur. Predaj dlhopisov bude pokračovať do naplnenia konečnej plánovanej hodnoty 500 miliónov eur, avizovala ARDAL.

Investor a Patriot

Predaj štátnych dlhopisov pre ľudí zabezpečuje päť bánk – Československá obchodná banka, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, UniCredit Bank a Všeobecná úverová banka. „Dlhopisy sú dostupné pre občanov prostredníctvom obchodných miest týchto bánk po celom Slovensku a ich elektronických predajných kanálov,“ doplnila agentúra.

Ide o dva dlhopisy Investor a Patriot s rôznou dobou splatnosti. Ich úročenie bude 3 % za dvojročný a 3,3 % za štvorročný dlhopis, pričom ide o čistý výnos bez daní, odvodov či poplatkov. Minimálna hodnota dlhopisu je 1000 eur, časovo je možnosť prvého nákupu ohraničená na marec, alebo do vypredania stanovenej emisie. Následne sa s dlhopisom bude dať obchodovať na burze.