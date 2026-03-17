Nový trestný čin v zákone: Za poškodenie vojnových hrobov a pamätníkov holokaustu hrozí až šesť rokov

Dana Kleinová
TASR
Do Trestného zákona pribudne nový trestný čin. Po novom ním bude aj poškodzovanie vojnových hrobov, vojenských hrobov a pamätníkov holokaustu. Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili.

Po novom tak pri znehodnotení či poškodení miesta, kde sú uložené ľudské ostatky vojnovej alebo vojenskej obete, pamätníka obetí holokaustu alebo inej genocídy, náhrobku či pamätníka, ktoré pripomínajú vojnovú či vojenskú udalosť, a spôsobení menšej škody bude hroziť trest odňatia slobody až na jeden rok. Pri väčšej škode alebo odsúdení za takýto čin v predchádzajúcich 24 mesiacoch je trest stanovený na odňatie slobody až na dva roky.

V prípade, ak by páchateľ spáchal čin z osobitného motívu, za krízovej situácie, ako verejný činiteľ, závažnejším spôsobom alebo by ním spôsobil značnú škodu, hrozilo by mu odňatie slobody na jeden rok až päť rokov. V prípade, ak by spáchal daný čin ako člen nebezpečného zoskupenia, spôsobil by ním škodu veľkého rozsahu alebo by ho spáchal na území požívajúcom ochranu, hrozil by mu trest odňatia slobody na dva až šesť rokov.

Koaliční poslanci, ktorí za úpravou stoja, argumentovali, že na poškodenie vojenských a vojnových pamätníkov treba s prihliadnutím na ich význam pozerať inak a odlišovať ich od poškodenia iných „bežných“ vecí.

Novela má nadobudnúť účinnosť 1. apríla.

V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
