Evakuácia bytovky vo Zvolene: V dome namerali nebezpečné plyny, v minulosti tam pre únik zomrel muž

Vo Zvolene evakuovali obyvateľov bytového domu na Alexyho ulici. Namerali tam zvýšené hodnoty oxidu uhoľnatého a oxidu uhličitého. Na mieste zasahuje polícia s hasičmi. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
„Ide o bytovku, v ktorej polícia v minulosti riešila prípad usmrtenia muža, kde príčinou úmrtia bola intoxikácia oxidom uhoľnatým,“ spresnila polícia. Všetky okolnosti vzniku situácie sú podľa nej predmetom ďalšieho vyšetrovania.
