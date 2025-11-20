Nový reťazec na Slovensku otvorí ďalšie predajne: Vieme, kedy a kde pribudnú nové obchody

Predajňa v rakúskom Kittsee. Foto: interez.sk

Martin Cucík
Obchodné reťazce
Nemecká sieť Müller sa udomácňuje na slovenskom trhu, plánuje rozširovanie.

Príchod nemeckej siete Müller patril medzi najočakávanejšie momenty slovenského maloobchodu. Prvú pobočku otvoril reťazec v júni 2025 v Trenčíne a už vtedy bolo jasné, že nepôjde o ojedinelý projekt. Ako sme informovali, stratégia expanzie sa mala sústrediť najmä na väčšie krajské mestá, čo sa teraz potvrdzuje ďalšou expanziou.

Nemecký gigant, známy svojimi veľkými predajňami a širokým sortimentom od kozmetiky cez potraviny až po chovateľské potreby, pokračuje v expanzii na Slovensku. Ako ukazuje naša reportáž z rakúskej pobočky v Kitsee, koncept siete Müller stavia na obrovskom priestore a širokej ponuke tovaru. Sieť prišla na náš trh v júni 2025 prvou pobočkou v Trenčíne.

Na rade je Bratislava a Nitra

Predajňa v Bratislave sa bude otvárať na jar 2026 v nákupnom centre Avion. Bude to prvá predajňa v hlavnom meste a svojou výmerou zároveň najväčšia predajňa na Slovensku,“ uviedla pre interez  Soňa Kossuth z marketingového oddelenia reťazca. V spomínanom nákupnom centre sa od októbra uvoľnili veľké priestory, nakoľko tu končí dlhoročná pobočka britského Sports Direct. Ako prví sme vás o tom exkluzívne informovali v tomto článku.

Ilustračná foto: TASR – Michal Svítok

Soňa Kossuth teraz pre TV Noviny potvrdila, že po otvorení prvej bratislavskej predajne v Bratislave sa otvorí aj predajňa v nákupnom centre Centro v Nitre.

Po otvorení predajne v Avione bude nasledovať predajňa v nákupnom centre Centro v Nitre. V treťom kvartáli 2026 plánujeme otvoriť ešte dve – tri predajne v Bratislave,“ doplnila Kossuth, podľa ktorej sa pracuje na pláne otvorenia ďalších prevádzok.

Slovákov zaujme najmä rozmanitosť

Slovenských zákazníkov by mohla zaujať tým, že im dokáže ponúknuť hneď niekoľko druhov tovaru na jednom mieste. Ako sa v posledných mesiacoch ukázalo, tunajší spotrebitelia majú o takéto predajne záujem.

Reťazec v zahraničí svoj koncept postavil na väčších predajniach a širokom sortimente. Ten sa nedá úplne charakterizovať ako drogéria, nakoľko Müller ponúka napríklad tiež elektroniku, chovateľské potreby či hračky.

