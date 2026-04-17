Odišla legenda zo sveta filmu: Vo veku 60 rokov zomrel uznávaný český herec

Česko zasiahla smutná správa. VO veku 60 rokov zomrel herec Jan Potměšil. Informáciu priniesol český Deník N. Herec odišiel v spánku, mal zdravotné problémy.
„Zomrel včera pár minút pred jedenástou, boli sme s chlapcami s ním. Odišiel v spánku, jeho srdce to už nevydržalo. Veľmi ďakujeme všetkým na koronárnej jednotke aj na ARO v Motole, bojovali ako levy,“ povedala Deníku N jeho manželka.
Jan Potměšil o přestávce natáčení filmu Bony a klid, duben 1987.
— Radecho ♛ (@Radecho) April 24, 2024
Nečakaný zlom v jeho živote prišiel v roku 1989, keď sa Potměšil zúčastnil novembrových demonštrácií a pri ťažkej autonehode utrpel vážne zranenia, bol pripútaný na invalidný vozík. Napriek tomu sa po dlhom liečení počas 90. rokov k hereckej profesii vrátil.
