Odišla legenda zo sveta filmu: Vo veku 60 rokov zomrel uznávaný český herec

Ilustračná foto: Pixabay

Lucia Mužlová
Smutná správa z Česka.

Česko zasiahla smutná správa. VO veku 60 rokov zomrel herec Jan Potměšil. Informáciu priniesol český Deník N. Herec odišiel v spánku, mal zdravotné problémy.

„Zomrel včera pár minút pred jedenástou, boli sme s chlapcami s ním. Odišiel v spánku, jeho srdce to už nevydržalo. Veľmi ďakujeme všetkým na koronárnej jednotke aj na ARO v Motole, bojovali ako levy,“ povedala Deníku N jeho manželka.

Nečakaný zlom v jeho živote prišiel v roku 1989, keď sa Potměšil zúčastnil novembrových demonštrácií a pri ťažkej autonehode utrpel vážne zranenia, bol pripútaný na invalidný vozík. Napriek tomu sa po dlhom liečení počas 90. rokov k hereckej profesii vrátil.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Deti možno dostanú dlhšie letné prázdniny. Drucker navrhuje dve alternatívy konca vyučovania

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac