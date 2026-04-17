Návrat z Vietnamu sa skomplikoval: Vládne lietadlo vyradila porucha, časť delegácie ostala v zahraničí

Vládny špeciál, ktorý mal dopraviť časť slovenskej delegácie z Vietnamu späť na Slovensko, zostal pre vážnu technickú poruchu v Kazachstane. Lietadlo nie je schopné pokračovať v lete a jeho oprava má trvať niekoľko dní.
Na situáciu ako prvá upozornila televízia JOJ. Podľa jej informácií ministerstvo zahraničných vecí podnikateľom odkázalo, aby si návrat zabezpečili prostredníctvom komerčných liniek.
Porucha sa objavila počas tankovania
Problém nastal na letisku v Alma-Ate, kde sa počas tankovania zistila vážna technická porucha lietadla. Tá si vyžiada minimálne niekoľkodňovú opravu, čo znemožnilo návrat celej delegácie podľa pôvodného plánu. Časť delegácie sa na Slovensko vrátila už skôr. Zvyšok, vrátane ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, mal doraziť neskôr, no práve túto skupinu zasiahli komplikácie.
Po uviaznutých členov delegácie bol vyslaný ďalší vládny špeciál, ktorý pristál v Kazachstane krátko po 6. hodine ráno. Jeho kapacita však nestačila pre všetkých cestujúcich. Desiatky podnikateľov tak zostali v Alma-Ate a museli si zabezpečiť návrat individuálne.
Čo presne spôsobilo technickú poruchu lietadla, zatiaľ nie je známe.
Nahlásiť chybu v článku