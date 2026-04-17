Návrat z Vietnamu sa skomplikoval: Vládne lietadlo vyradila porucha, časť delegácie ostala v zahraničí

Ilustračná foto: TASR/Dano Veselský

Nina Malovcová
Vládne lietadlo uviazlo v Kazachstane.

Vládny špeciál, ktorý mal dopraviť časť slovenskej delegácie z Vietnamu späť na Slovensko, zostal pre vážnu technickú poruchu v Kazachstane. Lietadlo nie je schopné pokračovať v lete a jeho oprava má trvať niekoľko dní.

Na situáciu ako prvá upozornila televízia JOJ. Podľa jej informácií ministerstvo zahraničných vecí podnikateľom odkázalo, aby si návrat zabezpečili prostredníctvom komerčných liniek.

Porucha sa objavila počas tankovania

Problém nastal na letisku v Alma-Ate, kde sa počas tankovania zistila vážna technická porucha lietadla. Tá si vyžiada minimálne niekoľkodňovú opravu, čo znemožnilo návrat celej delegácie podľa pôvodného plánu. Časť delegácie sa na Slovensko vrátila už skôr. Zvyšok, vrátane ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, mal doraziť neskôr, no práve túto skupinu zasiahli komplikácie.

Foto: SITA/Úrad vlády SR

Po uviaznutých členov delegácie bol vyslaný ďalší vládny špeciál, ktorý pristál v Kazachstane krátko po 6. hodine ráno. Jeho kapacita však nestačila pre všetkých cestujúcich. Desiatky podnikateľov tak zostali v Alma-Ate a museli si zabezpečiť návrat individuálne.

Čo presne spôsobilo technickú poruchu lietadla, zatiaľ nie je známe.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Prísť nemusíte ani o dovolenku: Zamestnanci si ju 8. mája nechcú vyberať, existuje ešte jedno…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Dunaj k vašim službám
Chorvátsko
1 na 1
Titanic
Tip na výlet
Najnovšie články

