Počasie urobí otočku: Slovensko zasiahne studený front, zlom príde už na konci víkendu

Ilustračné foto: Unsplash, TASR/AP

Nina Malovcová
Slovensko čaká ideálny jarný víkend, potom príde zlom.

Najbližšie dni prinesú na Slovensko presne také počasie, aké si mnohí želajú a dlhé mesiace naň čakali. Kombinácia slnka a príjemných teplôt vytvorí ideálne podmienky na výlety aj leňošenie vonku pod holým nebom. Pokojná, priam idylická atmosféra však nevydrží dlho.

Podľa aktuálnych predpovedí s ktorými prišiel portál iMeteo, sa už v nedeľu večer začne počasie výrazne meniť. Nad naše územie postúpi studený front, ktorý so sebou prinesie zrážky a miestami aj búrky.

Sobota bude patriť slnku

Po prechodných prehánkach sa počasie stabilizuje a sobota prinesie jasnú zmenu. Na celom Slovensku sa očakáva slnečné počasie bez dažďa, čo z nej spraví najpríjemnejší deň víkendu. Teploty vystúpia na 15 až 20 °C.

V porovnaní s predchádzajúcimi dňami pôjde síce o mierne ochladenie, no stále zostanú na veľmi príjemných jarných hodnotách. Podmienky budú ideálne na turistiku, šport aj dlhšie prechádzky, treba však myslieť na vyšší UV index.

Nedeľa prinesie viac oblakov

V nedeľu sa začne situácia postupne meniť. Oblačnosti pribudne, no počas dňa bude ešte prevažne polooblačno až oblačno. Teploty zároveň vystúpia vyššie ako v sobotu a môžu dosiahnuť až 23 °C. Zatiaľ čo na Slovensku bude popoludnie ešte pokojné, západne od našich hraníc sa už začnú formovať búrky. Tie budú súvisieť s postupujúcim studeným frontom, ktorý oddeľuje výrazne odlišné vzduchové hmoty.

Ilustračné foto: Pexels

Zlom nastane vo večerných hodinách, približne medzi 19:00 a 20:00, keď studený front dorazí aj nad Slovensko. Spolu s ním príde vlna zrážok a na jeho čele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Najvyššia pravdepodobnosť ich výskytu je aktuálne na západnom Slovensku. V priebehu noci sa zrážky rozšíria smerom na východ, pričom búrky by mali postupne slabnúť.

Po víkende príde ochladenie a návrat dažďa

Začiatok nového týždňa už bude v znamení výraznejšej zmeny. Pondelok prinesie ochladenie aj pretrvávajúce zrážky a počasie bude citeľne menej stabilné. Napriek tomu sa v najbližších dňoch ešte udržia teploty nad hranicou 20 °C. Ich výraznejší rast však bude brzdiť severné prúdenie, ktoré sa naplno prejaví práve po prechode studeného frontu.

