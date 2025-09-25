Nový reťazec na Slovensku otvorí ďalšie predajne, smeruje do známych nákupných centier. Poznáme už presné lokality

Nemecký reťazec Müller odštartoval svoju tuzemskú púť v Trenčíne, kde otvoril predajňu v nákupnom centre City Park. Už vtedy kompetentní avizovali, že sa plánujú rozširovať a ako sme zistili, malo by sa tak diať predovšetkým v krajských mestách.
Len pred pár dňami sme vás informovali o tom, že spoločnosť už hľadá pracovníkov do pripravovanej bratislavskej predajne. Potenciálnych záujemcov lákala na zaujímavý plat až 2 500 eur. V ponuke bol určený aj termín nástupu – ten pripadol na tohtoročný december. Čo však ostávalo záhadou, bolo miesto výkonu práce.
Zástupcovia slovenskej vetvy Müller tiež v minulosti uviedli, že ich pobočka v hlavnom meste bude rozlohou najväčšia v krajine. Tomu, samozrejme, museli pri hľadaní prispôsobiť svoje kritériá.
Bratislava s viacerými obchodmi
Samotný koncept predajní Müller síce patrí pod kategóriu drogérií, no oproti hlavnej konkurencii v tomto segmente sa do značnej miery líši. Veľkometrážnejšie predajne neponúkajú iba kozmetiku či beauty doplnky, ale tiež potraviny, elektroniku, doplnky, hračky či dokonca chovateľské potreby. Viac o tom, ako to v predajniach nemeckého reťazca vyzerá, sme popísali v našej reportáži.
Bolo teda jasné, že novým domovom by vzhľadom na priestorové požiadavky mohlo byť niektoré z väčších shopping centier. To nám teraz potvrdili aj zástupcovia spoločnosti, ktorí uviedli, že prvý obchod v hlavnom meste bude v Avione.
„Predajňa v Bratislave sa bude otvárať na jar 2026 v nákupnom centre Avion. Bude to prvá predajňa v hlavnom meste a svojou výmerou zároveň najväčšia predajňa na Slovensku,“ uviedla pre interez Soňa Kossuth z marketingového oddelenia reťazca. V spomínanom nákupnom centre sa od októbra uvoľnia veľké priestory, nakoľko tu končí dlhoročná pobočka britského Sports Direct. Ako prví sme vás o tom exkluzívne informovali v tomto článku.
Či Müller nahradí predajcu športových potrieb, zatiaľ potvrdené nie je, no vzhľadom na veľkosť daných priestorov je to pravdepodobné. Znamenalo by to, že jeho susedom bude konkurenčný gigant dm drogerie.
Už dlhší čas je tiež známe, že nemecká sieť rokovala aj s iným bratislavským shoppingom – Nivy Centrum. Ako nám spoločnosť potvrdila, aj v tejto lokalite počas budúceho roka predajňu otvorí. Z vyjadrení zástupkyne slovenského Müllera je ale zrejmé, že v hlavnom meste neostane iba pri týchto dvoch miestach. „Na Slovensku plánujeme v budúcom roku otvoriť hneď niekoľko prevádzok, prevažne v Bratislave,“ dodala Kossuth.
Zamerajú sa na krajské mestá
Okrem hlavného mesta nám tiež potvrdila prípravu pobočky v nitrianskom OC Centro. V týchto chvíľach majú Nemci rozpracované projekty aj v ďalších slovenských regiónoch, presnejšie lokality sme sa však nedozvedeli. Podľa našich informácií by sa tak ale malo diať predovšetkým vo väčších krajských mestách.
Samotná skupina Müller Drogerie GmbH má viac ako 70-ročnú tradíciu a pôsobí v 8 krajinách Európy s viac ako 900 maloobchodnými predajňami, kde ponúka široký sortiment výrobkov drogérie, parfumérie, prírodnej kozmetiky, hračiek, papiernictva a školských potrieb, pomocníkov do domácnosti, potravín, vrátane BIO sortimentu a doplnkov stravy.
