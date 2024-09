Kozmetika za menej ako euro a široký výber tovaru: Boli sme v reťazci Müller, ktorý by mal prísť na Slovensko. Toto ponúka

Najbližšie mesiace zrejme budú pre slovenských zákazníkov mimoriadne zaujímavé. Expanziu na náš trh ohlásilo hneď niekoľko zaujímavých mien, mimo iného aj nemecká sieť Müller, o ktorej sme vás informovali ešte začiatkom augusta. Informácie vtedy priniesol portál Forbes a my sme sa preto rozhodli pozrieť na to, čo našich spotrebiteľov v tomto reťazci čaká.

Značka Müller je pre mnohých Slovákov známa, nakoľko je pomerne rozšírená v Nemecku, ale aj v neďalekom Rakúsku. Nájsť ju konkrétne môžu aj zákazníci obchodov v mestečku Kittsee. „Retailový reťazec pod logom oranžového kvetu ponúka spotrebiteľom najmä drogériový tovar, kozmetiku, hračky, multimédiá či potreby pre domácnosť,“ upresnil špecifikáciu reťazca magazín Forbes.

Expanzii na náš trh v súčasnosti nahráva niekoľko faktorov – tým prvým je, že si spoločnosť u nás zaregistrovala slovenskú divíziu pod názvom Mueller Drogérie Slovensko. Druhým indikátorom je obnovenie slovenskej webovej domény. Na základe dostupných informácií nás teda zaujímalo, či je skutočne sortiment taký široký, v akých cenách sa tovar v predajniach Müller predáva, ale tiež to, čím by mohol byť pre Slovákov zaujímavý.

Niektorí Slováci ho poznajú

Po ohlásení možnej expanzie sa časť domácich obyvateľov veľmi potešila. Ako už bolo spomenuté, reťazec totiž má jednu zo svojich rakúskych predajní aj v mestečku Kittsee, ktoré je od Bratislavy vzdialené iba pár minút autom. Niektorí Bratislavčania a ľudia z blízkeho okolia hlavného mesta sem chodia nakupovať pravidelne už dlhé roky. Aj my sme sa v rámci našej reportáže vybrali do pohraničnej lokality.

Do nákupnej zóny sme dorazili v poobedných hodinách, kedy už bola do veľkej miery naplnená. Ľudia sem prichádzali po práci na klasické nákupy potravín či drogérie. Po chvíli sme našli náš cieľ, zaparkovali vozidlo a vybrali sa do predajne Müller. Pri popise zamerania obchodnej siete sa najčastejšie spomína drogéria, ktorá by mala byť doplnená o rôzny sortiment vrátane potrieb do domácnosti.

Už po vstupe do predajne nás prekvapilo hneď viacero vecí a istý čas sme sa museli rozhliadať, kam sa vyberieme najskôr. Ak by ste očakávali, že pôjde o klasický drogériový koncept známy aj na Slovensku, ostali by ste rovnako prekvapení, ako my.

