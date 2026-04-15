Otvorenie obrovskej predajne známeho reťazca je na spadnutie. Slováci v nej nakúpia už o pár dní

Ilustračná foto: Profimedia

Martin Cucík
Obchodné reťazce
Šiesta slovenská pobočka predajcu bude otvorená budúci týždeň, potvrdila to už aj samotná spoločnosť.

Hornbach pokračuje v rozširovaní svojej siete na Slovensku. Už onedlho pripravuje otvorenie predajne v Trnave a čoraz viac sa hovorí aj o ďalšom projekte vo Zvolene, kde má vzniknúť nová prevádzka v atraktívnej nákupnej zóne na severozápade mesta.

Dvere otvárame v stredu 22. apríla o 7:00,“ uvádza sa na oficiálnom webe spoločnosti Hornbach. Reč je o novej predajni v krajskom meste Trnava.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Obrovský slovenský e-shop nezachránili ani miliónové tržby. Po rokoch problémov končí v konkurze
2.
Nové obchodné centrum rastie ako z vody. Ľudia v ňom budú môcť nakupovať už toto leto
3.
Nový lacný reťazec otvorí ďalšiu predajňu. Dočkajú sa jej obyvatelia známeho mesta
Zobraziť všetky články (338)

Nová predajňa Hornbachu v Trnave sa nachádza v obchodnej zóne situovanej pri juhovýchodnom obchvate mesta. Investor má k dispozícii obrovský pozemok s rozlohou približne 45-tisíc metrov štvorcových. Parkovanie je riešené kombináciou vonkajších miest pri budove aj podzemných garáží. Súčasťou projektu je aj viac ako 8 000 štvorcových metrov zelenej strechy, ktorá prispeje k príjemnejšiemu prostrediu.

Ing.Mgr.Jozef Kotulič, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Nemecký reťazec sa dlhodobo sústreďoval výlučne na krajské mestá. Konkrétne má dve predajne v Bratislave a po jednej v Nitre, Prešove a v Košiciach. Trnava teda doplní portfólio krajských miest už budúci týždeň. Tradícia krajských miest však čoskoro skončí. Už v najbližšej dobe sa totiž začnú stavebné práce vo Zvolene.

Vo Zvolene sa začínajú práce

Nová zvolenská prevádzka Hornbachu má podľa informácií z enviroportálu vyrásť na nezastavanom pozemku v severozápadnej časti mesta, ktorá sa už dnes profiluje ako významná nákupná zóna. V jej okolí sa nachádzajú viaceré známe reťazce, ako Lidl, Biedronka, Action, dm drogerie či Tesco, doplnené o prevádzky rýchleho občerstvenia vrátane McDonald’s, KFC a Burger King.

Lokalita plánovanej predajni Hornbach vo Zvolene. Reprofoto: Google Maps

Zaujímavosťou je, že Hornbach bude pôsobiť priamo v blízkosti silnej konkurencie. V tejto lokalite už fungujú predajne ako Merkury Market, Mountfield či OBI, ktoré cielia na podobný okruh zákazníkov a dlhodobo si tu konkurujú v segmente hobby marketov a záhradnej techniky. Spoločnosť teda ide do tvrdého konkurenčného boja.

Jeden z lídrov na našom trhu

Spoločnosti sa pritom na našom trhu darí. Tržby od roku 2020 dokázala zvýšiť o viac než polovicu. Kým v roku 2020 to bolo 110 miliónov eur, v roku 2024 zaznamenala tržby 168 miliónov eur.

Reprofoto: Finstat

Zároveň sa reťazcu v minulom roku podarilo dosiahnuť  zisk presahujúci 6 miliónov eur. V porovnaní s konkurenciou na slovenskom trhu stavebnín a hobby marketov patrí Hornbach medzi najsilnejších hráčov, hoci má výrazne menej predajní než konkurenčné reťazce.

Spoločnosť Hornbach má korene v Nemecku, kde ju založil Michael Hornbach už v roku 1877 ako rodinný podnik zameraný na stavebníctvo, pričom postupne sa vypracovala na jedného z priekopníkov veľkoplošných hobby marketov pre dom a záhradu. Na slovenský trh vstúpila v roku 2004 otvorením prvej predajne v Bratislave a odvtedy sa postupne rozšírila do viacerých krajských miest, pričom dnes patrí medzi významných hráčov v segmente s ponukou desiatok tisíc produktov pre domácich majstrov aj profesionálov.

Tržby spoločnosti OBI sa pohybovali na úrovni 226 miliónov eur a Merkury Market sa dostal na 237 miliónov eur. Oba reťazce však majú širšiu sieť prevádzok po celej krajine, zatiaľ čo Hornbach stavia skôr na menšom počte strategicky umiestnených obchodov a komplexnejšom sortimente pre domácich majstrov aj profesionálov.

So svojimi piatimi predajňami teda Hornbach dosahuje úctyhodné výsledky a s novými prevádzkami by firma mohla ešte viac zvýšiť svoj podiel na trhu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Štátne kúpele začali s rekonštrukciou za 200 miliónov eur. Hospodária však s obrovskými stratami

Odporúčané články
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Dunaj k vašim službám
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Chorvátsko
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
1 na 1
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Titanic
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Tip na výlet
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Slováci a Česi v zahraničí
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný

