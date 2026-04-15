Otvorenie obrovskej predajne známeho reťazca je na spadnutie. Slováci v nej nakúpia už o pár dní

Hornbach pokračuje v rozširovaní svojej siete na Slovensku. Už onedlho pripravuje otvorenie predajne v Trnave a čoraz viac sa hovorí aj o ďalšom projekte vo Zvolene, kde má vzniknúť nová prevádzka v atraktívnej nákupnej zóne na severozápade mesta.
„Dvere otvárame v stredu 22. apríla o 7:00,“ uvádza sa na oficiálnom webe spoločnosti Hornbach. Reč je o novej predajni v krajskom meste Trnava.
Nová predajňa Hornbachu v Trnave sa nachádza v obchodnej zóne situovanej pri juhovýchodnom obchvate mesta. Investor má k dispozícii obrovský pozemok s rozlohou približne 45-tisíc metrov štvorcových. Parkovanie je riešené kombináciou vonkajších miest pri budove aj podzemných garáží. Súčasťou projektu je aj viac ako 8 000 štvorcových metrov zelenej strechy, ktorá prispeje k príjemnejšiemu prostrediu.
Nemecký reťazec sa dlhodobo sústreďoval výlučne na krajské mestá. Konkrétne má dve predajne v Bratislave a po jednej v Nitre, Prešove a v Košiciach. Trnava teda doplní portfólio krajských miest už budúci týždeň. Tradícia krajských miest však čoskoro skončí. Už v najbližšej dobe sa totiž začnú stavebné práce vo Zvolene.
Vo Zvolene sa začínajú práce
Nová zvolenská prevádzka Hornbachu má podľa informácií z enviroportálu vyrásť na nezastavanom pozemku v severozápadnej časti mesta, ktorá sa už dnes profiluje ako významná nákupná zóna. V jej okolí sa nachádzajú viaceré známe reťazce, ako Lidl, Biedronka, Action, dm drogerie či Tesco, doplnené o prevádzky rýchleho občerstvenia vrátane McDonald’s, KFC a Burger King.
Zaujímavosťou je, že Hornbach bude pôsobiť priamo v blízkosti silnej konkurencie. V tejto lokalite už fungujú predajne ako Merkury Market, Mountfield či OBI, ktoré cielia na podobný okruh zákazníkov a dlhodobo si tu konkurujú v segmente hobby marketov a záhradnej techniky. Spoločnosť teda ide do tvrdého konkurenčného boja.
Jeden z lídrov na našom trhu
Spoločnosti sa pritom na našom trhu darí. Tržby od roku 2020 dokázala zvýšiť o viac než polovicu. Kým v roku 2020 to bolo 110 miliónov eur, v roku 2024 zaznamenala tržby 168 miliónov eur.
Zároveň sa reťazcu v minulom roku podarilo dosiahnuť zisk presahujúci 6 miliónov eur. V porovnaní s konkurenciou na slovenskom trhu stavebnín a hobby marketov patrí Hornbach medzi najsilnejších hráčov, hoci má výrazne menej predajní než konkurenčné reťazce.
Tržby spoločnosti OBI sa pohybovali na úrovni 226 miliónov eur a Merkury Market sa dostal na 237 miliónov eur. Oba reťazce však majú širšiu sieť prevádzok po celej krajine, zatiaľ čo Hornbach stavia skôr na menšom počte strategicky umiestnených obchodov a komplexnejšom sortimente pre domácich majstrov aj profesionálov.
So svojimi piatimi predajňami teda Hornbach dosahuje úctyhodné výsledky a s novými prevádzkami by firma mohla ešte viac zvýšiť svoj podiel na trhu.
