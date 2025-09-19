Ďalší Slováci budú nakupovať v novom reťazci. Vedúcemu prevádzky ponúka plat aj 2 500 eur, mieri do tohto mesta

Predajňa v rakúskom Kittsee. Foto: interez.sk

Očakávaná expanzia začína naberať reálne kontúry a známa sieť už pripravuje svoju druhú slovenskú pobočku.

Ešte v júni sme vás informovali o tom, že nemecký reťazec Müller u nás otvoril svoju prvú prevádzku. Tá sa nachádza v Trenčíne, konkrétne v nákupnom centre City Park. Už vtedy kompetentní avizovali, že sa plánujú rozširovať a ďalšou zastávkou bude Bratislava.

To v súčasnosti potvrdzuje zverejnená pracovná ponuka na portáli Profesia.sk, prostredníctvom ktorej hľadá spoločnosť vedúceho pracovníka do bratislavského obchodu. Müller zároveň ešte v júni uviedol, že v hlavnom meste má rozpracované dve lokality, jednou z nich by mohol byť shopping Nivy Centrum.

V súčasnosti nie je jasné, či táto konkrétna predajňa bude v známom nákupnom centre. My sme zástupcov Müller kontaktovali s otázkami, v prípade stanoviska budeme článok aktualizovať.

Lákavý plat

Termín nástupu je určený na začiatok decembra a teda je zrejmé, že sa Bratislavčania novej pobočky dočkajú ešte tento rok, respektíve začiatkom budúceho roka. Prvotné informácie hovorili o tom, že pôjde rozlohou o väčší priestor, ako je v Trenčíne. Ponúkaný plat začína na úrovni 2 200 eur, no s bonusmi a príplatkami sa môže vyšplhať až na 2 500 eur.

Úspešný uchádzač bude mať na starosti chod celej predajne a riadenie tímu približne 25 pracovníkov. Súčasťou procesu bude aj zaškolenie prebiehajúce v Rakúsku a na Slovensku.

Foto: interez.sk

Samotný koncept predajní Müller síce patrí pod kategóriu drogérií, no oproti hlavnej konkurencii v tomto segmente sa do značnej miery líši. Veľkometrážnejšie predajne neponúkajú iba kozmetiku či beauty doplnky, ale tiež potraviny, elektroniku, doplnky, hračky či dokonca chovateľské potreby. Viac o tom, ako to v predajniach nemeckého reťazca vyzerá, sme popísali v našej reportáži.

Dočkajú sa aj ďalšie mestá

Ako v júni pre Hospodárske noviny prezradil generálny riaditeľ Tibor Brezovský, okrem Trenčína a Bratislavy sa pobočiek dočkajú aj ďalšie slovenské mestá. Tie zatiaľ zástupcovia slovenskej vetvy Müller nešpecifikovali.

Na svojom oficiálnom webe však naznačili, o aké priestory majú záujem. Svoje prevádzky lokalizujú ako v nákupných centrách, tak aj v retail parkoch či centrách miest. Požiadavky sú vo všeobecnosti stanovené jasne a minimálna rozloha obchodných priestorov sa pohybuje na úrovni 1 000 metrov štvorcových. Z ďalších uvedených údajov vyplýva, že Müller sa pravdepodobne bude zameriavať na mestá s viac ako 15 000 obyvateľmi a frekventované obchodné lokality.

