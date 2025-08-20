Nový prieskum: Voľby by vyhralo PS, na druhom mieste skončil Smer. Do parlamentu by sa dostal aj Matovič, Danko nie

TASR
Matej Mensatoris
Voľby by v auguste vyhralo PS, nasledovali by Smer-SD a Hlas-SD.

Voľby do Národnej rady (NR) SR by v auguste vyhralo hnutie Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 22,1 percenta hlasov. Druhá by skončila strana Smer-SD s podporou 18,2 percenta voličov. Po nej by nasledovala strana Hlas-SD so ziskom 11,3 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj 24.

7 strán v parlamente

Do parlamentu by sa dostala strana SaS (7,9 percenta), hnutie Slovensko (7,6 percenta) a Republika (7,4 percenta). Hranicu zvoliteľnosti by prekročilo aj KDH (7,1 percenta).

Pred bránami parlamentu by zostali strana Demokrati (4,8 percenta), SNS (4,5 percenta) a Maďarská aliancia (4 percentá). Do NR SR by sa nedostalo ani hnutie Sme rodina (3,6 percenta), Kresťanská únia (0,5 percenta), Strana vidieka (0,5 percenta) či Pirátska strana-Slovensko (0,4 percenta).

Na základe prieskumu by PS v parlamente získalo 41 kresiel, Smer-SD 34 a Hlas-SD 21 kresiel. So 14 poslancami by v NR SR bolo hnutie Slovensko a SaS. Republika a KDH by získali po 13 mandátov.

Prieskum sa realizoval od 5. do 11. augusta na vzorke 1000 respondentov.

