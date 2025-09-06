Fico vystúpil v diskusnej relácii Sobotné dialógy. Moderátora skritizovala už aj slovenská investigatívna novinárka

Politická diskusia Sobotné dialógy STVR sa po letnej pauze vrátila a prvým hosťom bol predseda vlády Robert Fico. Spolu s moderátorom sa rozprávali o aktuálnych témach na Slovensku aj vo svete. Po odvysielaní dielu sa k výkonu moderátora vyjadrila aj slovenská novinárka.
V Sobotných dialógoch Fico zopakoval, že je proti vstupu Ukrajiny do NATO a prekvapil aj vyjadrením, že téma vakcín nie je pre neho prioritná a že na Slovensku sú dôležitejšie témy ako táto.
Niektorí komentujúci sa pod príspevkami STVR na sociálnej sieti zamerali na moderátora Mateja Beránka, ktorého výstup označili za „slabý“.
K odvysielanému dielu sa vyjadrila aj investigatívna novinárka a riaditeľka nadácie Zastavme Korupciu, Zuzana Petková. Tá poukázala najmä na to, že moderátor po Ficovom zodpovedaní otázky nemal pripravené argumenty ani protiotázky a miesto toho iba prešiel na inú tému.
„Redaktor položí otázku. Aj keď premiér povie zjavnú nepravdu alebo kontroverziu, nemá pripravený žiadny argument ani protiotázku a prechádza na inú tému. Akoby len čítal z papiera bez ohľadu na to, čo Fico povie. Výsledkom je vládna propaganda – premiér si porozpráva, čo chce a čo sa mu hodí, bez ohľadu na realitu,“ myslí si Petková.
Ako príklad uvádza bod, keď sa Fico vyjadril o tom, že EÚ nemá ani zďaleka na Čínu. Podľa nej mohol moderátor Beránek argumentovať štatistikami o prebiehajúcej situácii v Číne.
Relácia mala problémy už aj s mediálnou radou
Sobotné dialógy sa pritom už neraz stali stredobodom pozornosti Rady pre mediálne služby, ktorá riešila, či sa moderátor v konkrétnom diele zachoval objektívne. Príkladom je časť s premiérom Robertom Ficom, ktorá bola odvysielaná v novembri minulého roku. Rada po dostaní podnetu pre neobjektívnosť následne začala správne konanie.
„Počas relácie bol hosťovi programu poskytnutý široký priestor k vyjadreniu subjektívnych názorov bez náležitej oponentúry. Sme toho názoru, že odvysielaním relácie Sobotné dialógy zo dňa 9. 11. 2024 mohlo dôjsť k porušeniu zásad objektivity a nestrannosti programov aktuálnej publicistiky, ako aj k ich názorovej vyváženosti,“ dodala Rada pre mediálne služby.
Po prípadnom ďalšom podnete na odvysielaný diel by mohla mediálna rada vyšetrovať Sobotné dialógy znovu.
