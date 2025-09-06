Fico vystúpil v diskusnej relácii Sobotné dialógy. Moderátora skritizovala už aj slovenská investigatívna novinárka

Sobotné dialógy 6. 9. 2025. Foto: STVR

Tomáš Mako
Zuzana Petková kritizuje moderátora za nedostatočnú oponentúru.

Politická diskusia Sobotné dialógy STVR sa po letnej pauze vrátila a prvým hosťom bol predseda vlády Robert Fico. Spolu s moderátorom sa rozprávali o aktuálnych témach na Slovensku aj vo svete. Po odvysielaní dielu sa k výkonu moderátora vyjadrila aj slovenská novinárka.

V Sobotných dialógoch Fico zopakoval, že je proti vstupu Ukrajiny do NATO a prekvapil aj vyjadrením, že téma vakcín nie je pre neho prioritná a že na Slovensku sú dôležitejšie témy ako táto.

Niektorí komentujúci sa pod príspevkami STVR na sociálnej sieti zamerali na moderátora Mateja Beránka, ktorého výstup označili za „slabý“.

K odvysielanému dielu sa vyjadrila aj investigatívna novinárka a riaditeľka nadácie Zastavme Korupciu, Zuzana Petková. Tá poukázala najmä na to, že moderátor po Ficovom zodpovedaní otázky nemal pripravené argumenty ani protiotázky a miesto toho iba prešiel na inú tému.

„Redaktor položí otázku. Aj keď premiér povie zjavnú nepravdu alebo kontroverziu, nemá pripravený žiadny argument ani protiotázku a prechádza na inú tému. Akoby len čítal z papiera bez ohľadu na to, čo Fico povie. Výsledkom je vládna propaganda – premiér si porozpráva, čo chce a čo sa mu hodí, bez ohľadu na realitu,“ myslí si Petková.

Ako príklad uvádza bod, keď sa Fico vyjadril o tom, že EÚ nemá ani zďaleka na Čínu. Podľa nej mohol moderátor Beránek argumentovať štatistikami o prebiehajúcej situácii v Číne.

Relácia mala problémy už aj s mediálnou radou

Sobotné dialógy sa pritom už neraz stali stredobodom pozornosti Rady pre mediálne služby, ktorá riešila, či sa moderátor v konkrétnom diele zachoval objektívne. Príkladom je časť s premiérom Robertom Ficom, ktorá bola odvysielaná v novembri minulého roku. Rada po dostaní podnetu pre neobjektívnosť následne začala správne konanie.

„Počas relácie bol hosťovi programu poskytnutý široký priestor k vyjadreniu subjektívnych názorov bez náležitej oponentúry. Sme toho názoru, že odvysielaním relácie Sobotné dialógy zo dňa 9. 11. 2024 mohlo dôjsť k porušeniu zásad objektivity a nestrannosti programov aktuálnej publicistiky, ako aj k ich názorovej vyváženosti,“ dodala Rada pre mediálne služby.

Po prípadnom ďalšom podnete na odvysielaný diel by mohla mediálna rada vyšetrovať Sobotné dialógy znovu.

Konsolidácia bude podľa Fica spravodlivejšia než tento rok. O analýze vakcín tvrdí, že na vládu…

