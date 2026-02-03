Nový lacný reťazec otvorí ďalšiu predajňu: V roku 2026 chystá expanziu po celom Slovensku

Foto: TS Woolworth

Spoločnosť Woolworth zverejnila dátum otvorenia novej predajne, tentoraz v Trenčíne. Pripojí sa tak k približne 20 novým prevádzkam, ktoré plánuje spoločnosť tento rok u nás otvoriť.

Nemecký diskontný reťazec Woolworth pokračuje v rozširovaní svojej siete predajní na Slovensku aj po začiatku nového roka. Po otvoreniach predajní v decembri a januári zverejnila spoločnosť na oficiálnej stránke ďalšie konkrétne termíny. Najbližšia nová predajňa má byť otvorená v Prievidzi, a to ešte v priebehu tohto týždňa.

Woolworth vstúpil na slovenský trh v minulom roku a jeho príchod patril medzi výraznejšie udalosti v domácom maloobchode. Expanzia reťazca bude pokračovať aj v roku 2026. Po sérii otvorení na jeseň a na konci roka 2025 teraz pribúdajú ďalšie mestá, pričom spoločnosť postupne zverejňuje presné dátumy otvorenia nových prevádzok.

Predajňa v Trenčíne má oficiálny dátum

Ako sme informovali v januári, reťazec zverejnil na portáli Profesia pracovnú ponuku na pozíciu vedúceho predajne do mesta Trenčín. Indícia teda bola jasná, spoločnosť však oficiálne dátum otvorenia novej predajne nezverejnila.

To sa však zmenilo a na webe spoločnosti pribudli konkrétne informácie. Predajňa na adrese Gen. M. R. Štefánika 426 v Trenčíne sa zákazníkom sprístupní 12. marca 2026.

Foto: Woolworth

Zástupcovia spoločnosti už pri otvorení prvej predajne na Slovensku v bratislavskom nákupnom centre Bory Mall deklarovali, že počas roka 2026 plánujú na domácom trhu sprevádzkovať približne 20 nových predajní. Zdá sa teda, že tento cieľ plánujú aj splniť.

Prievidza otvorí už 5. februára

Ešte pred otvorením v Trenčíne však pribudnú dve nové predajne. V Prievidzi na adrese Nábrežná 7/A je otvorenie naplánované na 5. februára 2026. Reťazec tu avizuje aj možnosť nočného nakupovania.

O týždeň neskôr, 12. februára 2026, sa otvorí prevádzka v Rimavskej Sobote. Reťazec teda dokazuje, že slovenský trh je preňho dôležitý a snaží sa budovať si silnú pozíciu naprieč Slovenskom.

Expanzia reťazca sa však nekončí len v mestách s už potvrdenými termínmi. Medzi ďalšie lokality, kde by sa Woolworth mohol objaviť už v najbližšom období, patrí aj Nitra. Ako sme informovali, indície zo sociálnych sietí naznačujú príchod diskontu do nákupného centra Centro Nitra.

Foto: interez.sk

To v posledných mesiacoch prechádza obmenou nájomcov a rozširovaním ponuky obchodov. Otvorenie zatiaľ nebolo oficiálne potvrdené ani zo strany reťazca, ani zo strany nákupného centra. Podľa indícií však môžeme takmer s istotou povedať, že po drogérii Müller a fitnescentre Form Factory sa môžu obyvatelia tešiť aj na Woolworth.

Bohaté skúsenosti s expanziou

Spoločnosť Woolworth patrí medzi najrýchlejšie rastúce maloobchodné reťazce v Nemecku. Kým v roku 2010 prevádzkovala 158 predajní, dnes ich má už viac ako 800, najmä v centrách miest, nákupných centrách a vo frekventovaných nákupných lokalitách.

Zákazníkom ponúka široký sortiment tovaru pre každodenné potreby, od bytového textilu a domácich potrieb cez oblečenie pre ženy, mužov a deti, až po dekoračné, drogériové, kancelárske a darčekové produkty.

Foto: Woolworth

Zameriavame sa najmä na mestá, kde vidíme prirodzený dopyt po našom koncepte – teda kombináciu silnej lokality, dostupnosti pre zákazníkov a vhodnej predajnej plochy. Nechceme sa sústrediť len na veľké mestá, ale aj na regionálne centrá, kde môžeme zákazníkom priniesť kvalitnú a cenovo dostupnú ponuku,“ uviedol v januári pre interez na margo expanzie Petr Juliš, Managing Director Woolworth pre Českú republiku a Slovensko.

Reťazec sa pri výbere nových lokalít zameriava na dobre dostupné miesta s vysokou návštevnosťou, dostatočným parkovaním a so silným nákupným prostredím, v blízkosti potravinových, drogériových či textilných predajní. Spoločnosť teda zjavne vie, ako efektívne expandovať, a slovenskí zákazníci sa môžu tešiť na nové predajne vo svojich mestách.

