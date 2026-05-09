Hlas-SD má veľké ambície: Chce nulovú daň z príjmu pre matky, ktoré splnia istú podmienku

Petra Sušaninová
TASR
Výška príspevku sa nemenila od roku 2014.

Ambíciou koaličného Hlasu-SD je zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa i nulová daň z príjmu pre matky minimálne štyroch detí. Na sobotnej tlačovej konferencii v Topoľčanoch to avizovali predseda strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a podpredseda Hlasu-SD a minister práce Erik Tomáš. Bez zohľadnenia týchto opatrení bude mať podľa nich Hlas-SD problém podporiť budúcoročný štátny rozpočet.

„Máme jasnú ambíciu, aby príspevok pri narodení dieťaťa išiel, poviem to, o stovky eur vyššie,“ zdôraznil Šutaj Eštok. Zámerom je zvýšenie príspevku zo súčasných približne 830 eur na 1 000 eur. Tomáš poukázal na to, že výška príspevku sa nemenila od roku 2014. „Chceme stanoviť, aby matkám, ktoré vychovali štyri a viac detí, bola úplne odpustená daň z príjmu,“ doplnil.

Hranica počtu detí sa môže meniť

Obaja pripustili diskusiu o stanovení nižšej hranice počtu detí, napríklad na úrovni tri a viac. „Nulová daň z príjmu pre pracujúce matky je jednou z podmienok, ktorú Hlas bude chcieť presadiť. V opačnom prípade budeme mať aj veľký problém podporiť štátny rozpočet,“ povedal Šutaj Eštok.

Pri príležitosti blížiaceho sa Dňa matiek vymenoval aj ďalšie opatrenia, ktoré strana už presadila na pomoc ženám a matkám. Zopakoval tiež, že 13. dôchodky sú pre Hlas-SD nedotknuteľné.

Maďarsko bude mať prvého nevidiaceho ministra: O zrak prišiel v 16 rokoch, napriek hendikepu učí…

V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
