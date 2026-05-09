Hlas-SD má veľké ambície: Chce nulovú daň z príjmu pre matky, ktoré splnia istú podmienku

Ambíciou koaličného Hlasu-SD je zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa i nulová daň z príjmu pre matky minimálne štyroch detí. Na sobotnej tlačovej konferencii v Topoľčanoch to avizovali predseda strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a podpredseda Hlasu-SD a minister práce Erik Tomáš. Bez zohľadnenia týchto opatrení bude mať podľa nich Hlas-SD problém podporiť budúcoročný štátny rozpočet.
„Máme jasnú ambíciu, aby príspevok pri narodení dieťaťa išiel, poviem to, o stovky eur vyššie,“ zdôraznil Šutaj Eštok. Zámerom je zvýšenie príspevku zo súčasných približne 830 eur na 1 000 eur. Tomáš poukázal na to, že výška príspevku sa nemenila od roku 2014. „Chceme stanoviť, aby matkám, ktoré vychovali štyri a viac detí, bola úplne odpustená daň z príjmu,“ doplnil.
Hranica počtu detí sa môže meniť
Obaja pripustili diskusiu o stanovení nižšej hranice počtu detí, napríklad na úrovni tri a viac. „Nulová daň z príjmu pre pracujúce matky je jednou z podmienok, ktorú Hlas bude chcieť presadiť. V opačnom prípade budeme mať aj veľký problém podporiť štátny rozpočet,“ povedal Šutaj Eštok.
Pri príležitosti blížiaceho sa Dňa matiek vymenoval aj ďalšie opatrenia, ktoré strana už presadila na pomoc ženám a matkám. Zopakoval tiež, že 13. dôchodky sú pre Hlas-SD nedotknuteľné.
