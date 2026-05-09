Maďarsko bude mať prvého nevidiaceho ministra: O zrak prišiel v 16 rokoch, napriek hendikepu učí bojové umenia

Foto: X/magyarpeterMP

Nina Malovcová
Historická chvíľa pre Maďarsko.

Maďarsko bude mať prvého nevidiaceho ministra v histórii. Nový premiér Péter Magyar oznámil, že rezort sociálnych a rodinných záležitostí povedie právnik a politik Vilmos Kátai-Németh, ktorý prišiel o zrak ešte ako tínedžer. Napriek tomu sa stal známou osobnosťou verejného života aj bojových umení.

Nové zloženie vlády predstavil Péter Magyar krátko po svojom nástupe do funkcie premiéra. O nomináciách informovali portály imprex a Divany. Podľa zverejnených informácií bude mať Vilmos Kátai-Németh na starosti aj oblasť prístupnosti a rovných príležitostí. V Maďarsku ide o historicky prvého nevidiaceho člena vlády.

O zrak prišiel ako tínedžer, stal sa majstrom aikida

Kátai-Németh prišiel o zrak vo veku 16 rokov. Hendikep mu však nezabránil vybudovať si kariéru právnika ani presadiť sa v športe. Portál Divany už v minulosti upozornil na to, že sa stal prvým nevidiacim človekom na svete, ktorý dosiahol majstrovskú úroveň v bojovom umení aikido. Okrem toho sa venuje aj thajskému boxu, v ktorom pôsobí ako tréner.

V Maďarsku je známy najmä ako obhajca práv zrakovo postihnutých ľudí a dlhodobo upozorňuje na problémy s dostupnosťou či so samostatným fungovaním nevidiacich v každodennom živote.

Vyvíja systém „Biely meč“

Nový minister sa venuje aj projektu s názvom „Biely meč“. Podľa portálu Imprex ide o systém sebaobrany určený pre nevidiacich a zrakovo postihnutých ľudí, ktorý im má pomôcť cítiť sa bezpečnejšie a žiť nezávislejšie. Pozornosť vzbudil aj počas kampane strany Tisza. Jeho slogan znel: „Aj slepý vidí, že existujú problémy.“

Premiér Péter Magyar označil nomináciu za symbol zmeny a nového smerovania Maďarska. Už pri svojom prvom prejave po zvolení vyhlásil, že krajine nechce vládnuť, ale slúžiť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac