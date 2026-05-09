Maďarsko bude mať prvého nevidiaceho ministra: O zrak prišiel v 16 rokoch, napriek hendikepu učí bojové umenia

Maďarsko bude mať prvého nevidiaceho ministra v histórii. Nový premiér Péter Magyar oznámil, že rezort sociálnych a rodinných záležitostí povedie právnik a politik Vilmos Kátai-Németh, ktorý prišiel o zrak ešte ako tínedžer. Napriek tomu sa stal známou osobnosťou verejného života aj bojových umení.
Nové zloženie vlády predstavil Péter Magyar krátko po svojom nástupe do funkcie premiéra. O nomináciách informovali portály imprex a Divany. Podľa zverejnených informácií bude mať Vilmos Kátai-Németh na starosti aj oblasť prístupnosti a rovných príležitostí. V Maďarsku ide o historicky prvého nevidiaceho člena vlády.
I have asked Dávid Vitézy to serve as Minister of Transport and Investment. For the first time in Hungary’s history, a blind Hungarian citizen, Dr Vilmos Kátai-Németh, will lead the Ministry of Social and Family Affairs — including responsibility for accessibility and equal… pic.twitter.com/B2A7C6nMlK
— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 24, 2026
O zrak prišiel ako tínedžer, stal sa majstrom aikida
Kátai-Németh prišiel o zrak vo veku 16 rokov. Hendikep mu však nezabránil vybudovať si kariéru právnika ani presadiť sa v športe. Portál Divany už v minulosti upozornil na to, že sa stal prvým nevidiacim človekom na svete, ktorý dosiahol majstrovskú úroveň v bojovom umení aikido. Okrem toho sa venuje aj thajskému boxu, v ktorom pôsobí ako tréner.
V Maďarsku je známy najmä ako obhajca práv zrakovo postihnutých ľudí a dlhodobo upozorňuje na problémy s dostupnosťou či so samostatným fungovaním nevidiacich v každodennom živote.
Vyvíja systém „Biely meč“
Nový minister sa venuje aj projektu s názvom „Biely meč“. Podľa portálu Imprex ide o systém sebaobrany určený pre nevidiacich a zrakovo postihnutých ľudí, ktorý im má pomôcť cítiť sa bezpečnejšie a žiť nezávislejšie. Pozornosť vzbudil aj počas kampane strany Tisza. Jeho slogan znel: „Aj slepý vidí, že existujú problémy.“
Premiér Péter Magyar označil nomináciu za symbol zmeny a nového smerovania Maďarska. Už pri svojom prvom prejave po zvolení vyhlásil, že krajine nechce vládnuť, ale slúžiť.
