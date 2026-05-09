Pred maďarským parlamentom oslavovali „zmenu režimu“: Na každom kontinente so závisťou sledujú zázrak, tvrdí Magyar

Foto: SITA/ AP

Petra Sušaninová
TASR
Maďari vo veľkom oslavujú.

Na Kossuthovom námestí v Budapešti sa v sobotu po ustanovujúcom zasadnutí novozvoleného parlamentu konali verejné oslavy „zmeny režimu“, ktoré zahŕňali kultúrny program, vojenskú prehliadku a slávnostné vztýčenie maďarskej vlajky. Informovala o tom agentúra MTI.

Námestie i okolité ulice boli zaplnené prívržencami nového premiéra Pétera Magyara, ktorého poslanci krátko predtým zvolili do funkcie. Stanica metra Kossuthovo námestie bola dočasne uzavretá. „Dnešok je naplnením dlhej cesty, ktorú sme spoločne prešli, a spoločného presvedčenia, že Maďarsko je schopné opäť sa postaviť na nohy, opäť veriť v seba a opäť byť spoločnou vlasťou pre všetkých Maďarov,“ vyhlásil Magyar vo svojom príhovore.

Národné zhromaždenie, ktoré bolo roky „symbolom útlaku, arogancie moci a opulentnosti“, je teraz „vaše“ a opäť v ňom sedia „zástupcovia všetkých Maďarov“, uviedol ďalej.

Magyar hovorí o zázraku

Príbeh strany Tisza nebol podľa neho napísaný v straníckych centrách ani propagandistami. „Napísali ste ho vašou prácou, vlastenectvom, nádejou, odhodlaním a pokojom. Toto je vaša zmena režimu, vaša vlasť, váš parlament,“ povedal Magyar a občanom sa za to poďakoval. Dodal, že na každom kontinente s úžasom a závisťou sledujú zázrak, ktorý maďarský ľud dosiahol a naďalej dosahuje.

Magyar zdôraznil, že Maďarsko nie je krajinou nenávisti, strachu a beznádeje, ale krajinou talentovaných, slobodných, statočných a čestných ľudí. Za jednu z najdôležitejších úloh na nasledujúce roky považuje „naučiť sa opäť vnímať jeden druhého ako komunitu“. „Maďarsko obnovíme spoločne, pretože neexistuje pravica, ľavica, len Maďari,“ povedal Péter Magyar.

V rámci kultúrneho programu vystúpili umelci ako Elemér Balázs mladší, Ibolya Oláhová, Adriena Szekeresová, Máté Takács, Bence Fleischer či a Hajnalka Hétyová. Okrem maďarskej hymny, hymny Sikulov, európska hymny (Óda na radosť) zazneli aj vlastenecké piesne Szózat (Výzva) a Si krásne, Maďarsko. Nasledovala vojenská prehliadka a slávnostné vztýčenie maďarskej vlajky.

Hlas-SD má veľké ambície: Chce nulovú daň z príjmu pre matky, ktoré splnia istú podmienku

