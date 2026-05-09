Trumpovi postavili obrovskú zlatú sochu: 4,6 metra vysoký monument zobrazuje šéfa Bieleho domu po atentáte

Nina Malovcová
TASR
Na Floride vyrástla gigantická Trumpova socha.

Masívna pozlátená socha prezidenta Donalda Trumpa rozhodne nie je „zlaté teľa“, ktoré by sa malo uctievať. Počas jej odhalenia v piatok to vyhlásil evanjelikálny telepastor Mark Burns. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Socha s bronzu vysoká 4,6 metra je pozlátená a financovali ju podnikatelia v oblasti kryptomien a Trumpovi podporovatelia. Jej osud bol dlho neistý, pretože sochár Alan Cottrill mesiace čakal na konečnú platbu za svoju prácu.

Pastor odmieta prirovnania k „zlatému teľaťu“

Nazval ju Don Colossus a zobrazuje Trumpa dvíhajúceho päsť po tom, čo prežil pokus o atentát v roku 2024. Odhalili ju golfovom ihrisku a rezorte Trump National Doral v Miami. „Dovoľte mi povedať to na rovinu: toto nie je zlaté teľa,“ povedal pastor neskôr vo vysielaní na platforme X. Ide o odkaz na Mojžišov príbeh zo Starého zákona, pričom modloslužobníctvo je v Desatore výslovne zakázané.

„Úcta nie je uctievanie,“ tvrdí Burns

„Táto socha nie je o uctievaní. Je o cti,“ povedal Burns. „Je to oslava života a silný symbol odolnosti, slobody, vlastenectva, odvahy a vôle bojovať za Ameriku,“ dodal. Mnohí ľudia o tom nie sú presvedčení napriek Burnsovmu ubezpečeniu, pretože oddaná podpora Trumpa mnohými jeho priaznivcami vyvoláva podozrenie, že uctievajú jeho kult.

„Dovoľte mi, aby som to povedal na rovinu. Uctievame Pána Ježiša Krista a len Jeho,“ zopakoval Burns. „Úcta nie je uctievanie. Rešpekt nie je modlárstvo,“ pripomenul Burns.

