Trumpovi postavili obrovskú zlatú sochu: 4,6 metra vysoký monument zobrazuje šéfa Bieleho domu po atentáte

Masívna pozlátená socha prezidenta Donalda Trumpa rozhodne nie je „zlaté teľa“, ktoré by sa malo uctievať. Počas jej odhalenia v piatok to vyhlásil evanjelikálny telepastor Mark Burns. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Socha s bronzu vysoká 4,6 metra je pozlátená a financovali ju podnikatelia v oblasti kryptomien a Trumpovi podporovatelia. Jej osud bol dlho neistý, pretože sochár Alan Cottrill mesiace čakal na konečnú platbu za svoju prácu.
Pastor odmieta prirovnania k „zlatému teľaťu“
Nazval ju Don Colossus a zobrazuje Trumpa dvíhajúceho päsť po tom, čo prežil pokus o atentát v roku 2024. Odhalili ju golfovom ihrisku a rezorte Trump National Doral v Miami. „Dovoľte mi povedať to na rovinu: toto nie je zlaté teľa,“ povedal pastor neskôr vo vysielaní na platforme X. Ide o odkaz na Mojžišov príbeh zo Starého zákona, pričom modloslužobníctvo je v Desatore výslovne zakázané.
„Úcta nie je uctievanie,“ tvrdí Burns
„Táto socha nie je o uctievaní. Je o cti,“ povedal Burns. „Je to oslava života a silný symbol odolnosti, slobody, vlastenectva, odvahy a vôle bojovať za Ameriku,“ dodal. Mnohí ľudia o tom nie sú presvedčení napriek Burnsovmu ubezpečeniu, pretože oddaná podpora Trumpa mnohými jeho priaznivcami vyvoláva podozrenie, že uctievajú jeho kult.
NEW: MAGA evangelical leaders gather in Mar-a-Lago to bless and dedicate a gold statue dedicate to Donald Trump. pic.twitter.com/D3HcomQIu3
— Christopher Hale (@ChristopherHale) May 8, 2026
„Dovoľte mi, aby som to povedal na rovinu. Uctievame Pána Ježiša Krista a len Jeho,“ zopakoval Burns. „Úcta nie je uctievanie. Rešpekt nie je modlárstvo,“ pripomenul Burns.
