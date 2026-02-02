Klasická predajňa v meste skončila. Známa spoločnosť ju zatvorila, prinášať chce modernejšie riešenia

Alza, gigant v oblasti internetového predaja, prevádzkuje na Slovensku aj niekoľko predajní. Tie sa nachádzajú zväčša v najväčších krajských mestách, no objavili sa tiež v lokalitách ako Dunajská Streda či Prievidza. Práve v druhom menovanom meste už kamennú pobočku nenájdeme, spoločnosť sa ju rozhodla zatvoriť. Ako nám ale zástupcovia značky prezradili, zákazníkom sprístupnili modernejšiu alternatívu.
Obchodník tak zatvorením v Prievidzi reagoval na zmenu nákupného správania Slovákov, ktorí v súčasnosti preferujú flexibilnejšie služby a vyzdvihovanie zásielok. Kamenné predajne však stále má vo viacerých krajských mestách.
Prevádzky a XXL boxy
Ako vyplýva z oficiálneho webu spoločnosti, Alza má na Slovensku tri spôsoby interakcií s ľuďmi. Prvou alternatívou sú klasické výdajné boxy, ktoré majú pod Tatrami pomerne solídne pokrytie a poskytujú pohodlnú manipuláciu so zásielkami. Ďalšou možnosťou sú klasické predajne, v rámci ktorých sa okrem odosielania a prijímania zásielok môžu spoľahnúť aj na profesionálne poradenstvo a služby expertov.
Akousi vlajkovou loďou a zároveň tretím spôsobom interakcie je bratislavský Alza Showroom. Ten ponúka všetky štandardné služby spolu so servisnými službami, zákazníckym servisom či AlzaDrive.
Ku koncu prievidzskej predajne sa nám vyjadrili aj zástupcovia veľkého predajcu.
„Na prvý pohľad to môže vyzerať ako zatvorenie predajne, ale v skutočnosti ide o premenu našej predajnej siete s cieľom zlepšiť zákaznícku skúsenosť, zvýšiť dostupnosť služieb a efektivitu prevádzky. V tomto prípade prechádzame z klasickej predajne na moderné, pohodlné a hlavne 24/7 dostupné riešenie,“ uviedla pre interez PR manažérka Alzy Eliška Čeřovská.
Ako dodala, v blízkosti niekdajšej pobočky bude sprístupnený plne automatizovaný XXL box ako modernejšie, flexibilnejšie a efektívnejšie riešenie.
„Reagujeme tak na meniace sa nákupné správanie zákazníkov. Tí sa tak rozhodne nemusia báť, že by prišli o svoje obľúbené služby. Veríme, že tento krok prinesie miestnym obyvateľom ešte lepší zákaznícky zážitok,” uzatvorila Čeřovská.
Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:
- 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
- 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku