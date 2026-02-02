Klasická predajňa v meste skončila. Známa spoločnosť ju zatvorila, prinášať chce modernejšie riešenia

Ilustračná fotografia: TS Alza

Jakub Baláž
Krok obľúbeného predajcu súvisí so zmenou nákupného správania zákazníkov. Alternatívou kamennej pobočky má byť moderné riešenie.

Alza, gigant v oblasti internetového predaja, prevádzkuje na Slovensku aj niekoľko predajní. Tie sa nachádzajú zväčša v najväčších krajských mestách, no objavili sa tiež v lokalitách ako Dunajská Streda či Prievidza. Práve v druhom menovanom meste už kamennú pobočku nenájdeme, spoločnosť sa ju rozhodla zatvoriť. Ako nám ale zástupcovia značky prezradili, zákazníkom sprístupnili modernejšiu alternatívu.

Obchodník tak zatvorením v Prievidzi reagoval na zmenu nákupného správania Slovákov, ktorí v súčasnosti preferujú flexibilnejšie služby a vyzdvihovanie zásielok. Kamenné predajne však stále má vo viacerých krajských mestách.

Prevádzky a XXL boxy

Ako vyplýva z oficiálneho webu spoločnosti, Alza má na Slovensku tri spôsoby interakcií s ľuďmi. Prvou alternatívou sú klasické výdajné boxy, ktoré majú pod Tatrami pomerne solídne pokrytie a poskytujú pohodlnú manipuláciu so zásielkami. Ďalšou možnosťou sú klasické predajne, v rámci ktorých sa okrem odosielania a prijímania zásielok môžu spoľahnúť aj na profesionálne poradenstvo a služby expertov.

Akousi vlajkovou loďou a zároveň tretím spôsobom interakcie je bratislavský Alza Showroom. Ten ponúka všetky štandardné služby spolu so servisnými službami, zákazníckym servisom či AlzaDrive.

Okrem spomínaného showroomu Alza v Bratislave ešte prevádzkuje petržalskú 24/7 pobočku. Ďalej sa nachádza v Senci, Trenčíne, Trnave, Žiline, Dunajskej Strede, Nitre, Banskej Bystrici, Prešove a v Košiciach. Na webe síce ešte okrem uvedených pobočiek svietia aj lokality Prievidza a Poprad, no tie sú podľa googlu trvalo zatvorené.

Ku koncu prievidzskej predajne sa nám vyjadrili aj zástupcovia veľkého predajcu.

Na prvý pohľad to môže vyzerať ako zatvorenie predajne, ale v skutočnosti ide o premenu našej predajnej siete s cieľom zlepšiť zákaznícku skúsenosť, zvýšiť dostupnosť služieb a efektivitu prevádzky. V tomto prípade prechádzame z klasickej predajne na moderné, pohodlné a hlavne 24/7 dostupné riešenie,“ uviedla pre interez PR manažérka Alzy Eliška Čeřovská.

Ako dodala, v blízkosti niekdajšej pobočky bude sprístupnený plne automatizovaný XXL box ako modernejšie, flexibilnejšie a efektívnejšie riešenie.

Reagujeme tak na meniace sa nákupné správanie zákazníkov. Tí sa tak rozhodne nemusia báť, že by prišli o svoje obľúbené služby. Veríme, že tento krok prinesie miestnym obyvateľom ešte lepší zákaznícky zážitok,” uzatvorila Čeřovská.

