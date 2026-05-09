Slovenský tím prišiel tesne pred štartom MS o dôležité meno: Naši hokejisti nastúpia bez skúseného útočníka

Nina Malovcová
TASR
Zlá správa pre slovenský tím pred štartom šampionátu.

Slovenský hokejový útočník Peter Cehlárik nebude štartovať na MS vo Švajčiarsku. Z účasti ho vyradili pretrvávajúce zdravotné problémy, pre ktoré nedohral sobotňajší prípravný zápas proti Dánsku. Z tímu, ktorý absolvoval záverečný týždeň prípravy, necestujú na šampionát ani obrancovia Adam Žiak a Tomáš Královič.

Po záverečnom prípravnom zápase proti Dánsku (4:2) v Spišskej Novej Vsi to potvrdil tréner Vladimír Országh. Cehlárik mal zdravotné problémy, ktoré pretrvávali. Snažil sa, aby sa to nejako vyriešilo. Dnes odstúpil zo zápasu počas tretej tretiny a zdravotný stav mu neumožňuje pokračovať,“ poznamenal Országh.

K tímu sa pripojí Okuliar

K reprezentácii sa pred odchodom na MS (15. – 31. mája) pripojí útočník Oliver Okuliar, ktorý dostal zápasové voľno po tom, čo so Skellefteou zvíťazil vo švédskej lige. Vedenie reprezentácie ešte sleduje aj situáciu v zámorskej súťaži AHL, v ktorej pôsobia obranca Viliam Kmec či útočníci Martin Chromiak a Filip Mešár.

Slováci odštartujú MS vo Fribourgu v sobotu od 12.15 zápasom proti Nórsku.

