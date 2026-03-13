Nový iránsky vodca má byť ranený a zmrzačený: Správy prichádzajú z USA, ale aj z Teheránu

Foto: TASR/Iran state TV via AP

Martin Cucík
TASR
Útok na Irán
O novom vodcovi Iránu kolujú správy o zranení. Najnovšie sa vyjadril americký minister obrany.

Nový iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Modžtabá Chameneí je „zranený a pravdepodobne zmrzačený“, uviedol v piatok na brífingu americký minister obrany Pete Hegseth. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

Modžtabá Chameneí vydal vo štvrtok svoje prvé vyhlásenie, osobne sa však na verejnosti neobjavil a ani ho sám neprečítal, pripomína Sky News. Hegseth označil toto vyhlásenie za „slabé“.

Nebol tam žiadny hlas ani video. Bolo to písomné vyhlásenie,“ povedal. „Irán má veľa kamier a veľa hlasových záznamníkov. Tak prečo písomné vyhlásenie? Myslím, že viete prečo… Jeho otec je mŕtvy. Je vystrašený; je zranený; je na úteku a chýba mu legitimita. Je to pre nich chaos. Kto je na čele? Irán to možno ani nevie. S každou hodinou vieme a aj oni vedia, že vojenské kapacity ich zlého režimu sa rozpadajú,“ uviedol americký minister obrany.

Počul som správy, že pán Modžtabá Chameneí je zranený. Spýtal som sa niekoľkých priateľov, ktorí s ním boli v kontakte. Povedali mi, že vďaka Bohu je v poriadku,“ uviedol ešte pred pár dňami Júsuf Pezeškiján, ktorý je zároveň poradcom vlády, v príspevku na svojom kanáli na platforme Telegram.

Chaos vo vyhláseniach

Iránska štátna televízia predtým označila Chameneího za „zraneného veterána ramadánskej vojny“, jeho údajné zranenia však nešpecifikovala, píše AFP. Denník The New York Times v stredu s odvolaním sa na troch nemenovaných iránskych predstaviteľov uviedol, že Chameneí „utrpel zranenia vrátane poranenia nôh, ale bol pri vedomí a ukrýval sa na veľmi bezpečnom mieste s obmedzenou možnosťou komunikácie“.

Foto: TASR/AP

Nový iránsky najvyšší duchovný vodca je synom a nástupcom dlhoročného vládcu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý bol zabitý pri americko-izraelských útokoch na Irán 28. februára. Päťdesiatšesťročný Modžtabá Chameneí sa len výnimočne objavuje na verejnosti alebo vystupuje na oficiálnych podujatiach.

