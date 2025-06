Novela ústavy rozdeľuje spoločnosť: Stredisko pre ľudské práva vyzýva poslancov, aby za ňu nehlasovali. Tu sú dôvody

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) vyzýva poslancov a poslankyne Národnej rady SR, aby nepodporili vládny návrh novely ústavy, ktorý zasahuje do základných práv detí, menšín a ľudí žijúcich v rôznych formách rodinného života.

„Stredisko ako národná ľudskoprávna inštitúcia a orgán pre rovnaké zaobchádzanie nemôže súhlasiť s návrhom, ktorý vyzýva na nedodržiavanie medzinárodných zmlúv o ľudských právach, ktoré Slovenská republika ratifikovala,“ uviedlo SNSĽP.

SNSĽP varuje pred novelou

Zdôrazňuje, že ústava už dnes garantuje ochranu života, ochranu ľudskej dôstojnosti, kultúry či jazyka, a novou úpravou by sa iba vytvoril prázdny koncept národnej identity ako nové interpretačné pravidlo.

„Výsledkom týchto a väčšiny ďalších navrhovaných zmien pritom môže byť iba ďalšie rozdeľovanie ľudí na tých, čo sa stotožňujú s deklarovanou identitou, a na tých, čo nie – a preto do národa nepatria. Namiesto vyvolávania pocitu nepatričnosti a poníženia, najmä v LGBTI komunite, by nás ústava mala spájať hodnotami, ktoré máme spoločné,“ prízvukuje stredisko s tým, že víta tú časť návrhu, ktorá by právo na rovnakú odmenu za rovnakú prácu, alebo prácu rovnakej hodnoty výslovne zakotvila v ústave, avšak nemôže sa stotožniť s ostatnými navrhovanými zmenami.

Práva detí

Za osobitne nešťastné považuje snahy o démonizáciu sexuálnej výchovy. Stredisko upozorňuje, že sexuálna výchova, resp. výchova k manželstvu a rodičovstvu je dlhodobou súčasťou slovenského vzdelávania.

Úlohou orgánov štátu a ich predstaviteľov je vysvetľovať, prečo je potrebné, aby deti prijímali informácie primerané ich veku aj v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, a čo je v praxi obsahom takého vzdelávania, aby odstránili obavy časti verejnosti, zabránili šíreniu mýtov a dezinformácií o tzv. sexualizácii detí.

Stredisko pripomína, že Slovenská republika má pozitívny záväzok garantovať právo detí na vzdelanie, ktoré zahŕňa právo na komplexné vzdelávanie v oblasti sexuality a reprodukčných práv.

Právo rodičov na výchovu svojich detí v súlade s vlastným presvedčením nie je bezhraničné a nezahŕňa možnosť vzdať sa v mene dieťaťa práva na vzdelanie v akejkoľvek oblasti, pripomína SNSĽP. Záväzok štátu vyplýva nielen z Dohovoru na ochranu práv dieťaťa, ale aj Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním. Ustanovenie, ktorým sa má ústavou regulovať štátny výchovno-vzdelávací program, považuje stredisko za neprimerané.

Iné biologické pohlavia neexistujú

Poukazuje na to, že či už Slovenská republika bude v ústave uznávať alebo neuznávať pohlavie mužské a ženské, nezmení nič na faktickom stave, že iné biologické pohlavia neexistujú.

„Aký má potom návrh cieľ? Ak má návrh zmeny ústavy za cieľ reflektovať na nebinárnych ľudí, tak potom by úprava musela hovoriť o rode a nie o pohlaví, pretože nebinárni ľudia sa nevedia alebo nechcú zaradiť do spoločenských predstáv o mužskosti a ženskosti, čo nič nemení na ich biologickom pohlaví,“ upozorňuje SNSĽP.

Ak by aj úprava nahradila slovo „pohlavie“ slovom „rod“, stredisko považuje za neprijateľné, aby ústava mala za cieľ regulovať vnútorné prežívanie človeka a jeho vnútorné presvedčenie o vlastnej identite. Taká úprava by navyše bola aj v rozpore s ústavným právom na ochranu súkromia a ľudskej dôstojnosti.

Ak má predkladateľ za cieľ vylúčiť možnosť tretieho označenia, napríklad v rodných listoch, tak také označenie nie je možné ani v súčasnom právnom stave, a to napriek tomu, že intersex deti, a teda deti s variáciami pohlavných znakov, sa rodia aj na Slovensku.

„Navyše sa javí neľudské voči týmto deťom a ich rodičom v Ústave SR uvádzať, že ich Slovenská republika neuznáva,“ dodalo stredisko. Rovnako odporúča nepodporiť ustanovenie o osvojení, preberané zo zákona o rodine.

„Kým nemožno odporovať skutočnosti, že manželské páry zohrávajú v Slovenskej republike dôležitú úlohu pri výchove detí, a to aj keď ide len o dve tretiny narodených detí, nie je jasné, prečo by ústava mala do budúcna vylučovať aj iné osoby, ktoré by si mohli dieťa osvojiť v súlade s jeho najlepším záujmom,“ zdôraznilo SNSĽP.