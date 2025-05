KDH sa spoluprácou so Smerom-SD môže zdiskreditovať: Ide o špinavý politický obchod, hovorí Weisenbacher

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) po zapracovaní niekoľkých návrhov dodá koalícii v druhom čítaní potrebných desať hlasov na zmenu ústavy. Premiér Robert Fico chce do najvyššieho zákona Slovenskej republiky zakotviť napríklad to, že existuje len mužské a ženské pohlavie. Nazýva to „hrádzou proti progresivizmu“, na ktorej „postavenie“ je potrebných 90 hlasov. Účinnosť by mala nadobudnúť 1. júla 2025.

O tom, že KDH bude hlasovať spoločne so stranami Smer-SD, Hlas-SD a SNS informoval predseda kresťanských demokratov portál Aktuality. „Pre Kresťanskodemokratické hnutie bola vždy hodnota ľudského života a ľudskej dôstojnosti na prvom mieste, a tak sa zachováme aj teraz,“ povedal Milan Majerský s tým, že rokujú na zmenách a zapracovaní niekoľkých návrhov z dielne KDH.

„Namiesto zneužívania novelizácií ústavy na krátkodobé politické účely, by sa NR SR mala vrátiť k ústavnej zodpovednosti a reflektovať realitu života spoločnosti na Slovensku,“ konštatoval pre interez politológ Erik Láštic z Univerzity Komenského v Bratislave.

Politický obchod

Ak by novela Ústavy SR prešla v znení, v akom bola posunutá do druhého čítania, podľa šéfa Inštitútu ľudských práv Petra Weisenbachera nedôjde len k zásahu do ľudských práv LGBTI+ ľudí.

Upozorňuje na to, že novela ústavy má úplne iný cieľ ako dve pohlavia, a to „vzdialiť Slovensko od EÚ, posilniť právomoci koalície a vlády a skomplikovať fungovanie právneho štátu na Slovensku“.

Dodáva, že podpora zo strany KDH mu znie ako alibizmus. „Pán Majerský si odmieta pripustiť, že ide podporiť koalíciu, ktorá už dokázala, že to so Slovenskom nemyslí dobre. Snaží sa to zakryť veľkými a pekne znejúcimi slovami, v skutočnosti aj on musí vedieť, že je to špinavý politický obchod,“ povedal pre interez na margo výroku Milana Majerského o ochrane hodnôt ľudského života a ľudskej dôstojnosti.

Pre kresťanských demokratov je toto podľa neho definitívne nastavenie smeru. „Politická strana, ktorá podporí súčasnú koalíciu pri tejto zmene ústavy, sa nemôže rátať do budúcna za prodemokratickú a proeurópsku stranu, ktorá presadzuje hodnoty právneho štátu,“ odkazuje. Naráža tým na navrhnuté zmeny v článku 7 Ústavy SR.

Zmeny ústavy

Podľa Láštica je z hľadiska zmien, ktoré sú súčasťou návrhu, potrebné podobne ako v minulosti opakovať, že z novelizácií ústav sa stal predovšetkým politický nástroj, ktorý z ústavy robí trhací kalendár a podkopáva základný zákon krajiny.

„Časť tých návrhov, ktoré sa objavili, by stála za dlhšiu verejnú diskusiu, na konci ktorej by možno mohli byť návrhy na zmenu legislatívy, ale dlhodobo NR SR rezignovala na úlohu seriózneho ústavodarcu a namiesto toho meníme ústavu účelovo a chaoticky. Táto novela nie je výnimkou,“ hovorí.

Viaceré občianske združenia a organizácie upozornili na to, že novela ústavy, ktorú predseda vlády Robert Fico prezentuje ako ochranu „národnej identity“, je nebezpečenstvom pre ľudské práva. Novelou by tiež došlo k cenzúre v školstve, vo vede a v kultúre, k obmedzeniu adopcií, oslabeniu ochrany detí, žien a ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Návrh, ktorý bol posunutý do druhého čítania, by podľa mimovládok po schválení vláde umožnil ignorovať európske právo a medzinárodné dohovory. Dôsledky by pocítili najmä zraniteľné skupiny.

Interez kontaktoval Kresťanskodemokratické hnutie s otázkami práve ohľadom zmien v článku 7. Tatiana Kmecová z komunikačného odboru uviedla, že „takýto návrh úpravy článku 7 ani návrh KDH, ani vládny návrh novely ústavy neobsahuje“. „KDH by nepodporilo text, ktorý by bol v rozpore s právom EÚ,“ odpísala. Oficiálne dokumenty, ktoré sú zverejnené, však takúto zmenu predpokladajú. Je tak otázne, ako sa situácia nakoniec vyvinie.

Dve pohlavia

Novela Ústavy SR navrhuje za článok 52 vložiť článok 52a. Ten znie takto:

(1) Slovenská republika uznáva len pohlavie muža a ženy.

(2) Pohlavie možno zmeniť iba zo závažných dôvodov. Podrobnosti ustanoví zákon.

Obmedzenie medzinárodných zmlúv

Jedným z bodov, ktorý Fico navrhuje zmeniť, je článok 7 odsek 2 Ústavy SR. Ten aktuálne hovorí o tom, že: „… Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky…“

Novela navrhuje znenie zmeniť takto: „… Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky; to neplatí, ak sú tieto právne záväzné akty v rozpore s touto ústavou…“

Podobná zmena sa objavila aj pri článku 7 odseku 5 Ústavy SR. Aktuálna verzia hovorí, že: „Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi.“

Tu koalícia plánuje na koniec zaviesť rovnaký dodatok, ako pri prvom prípade, a teda: „Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi; to neplatí, ak sú tieto medzinárodné zmluvy v rozpore s touto ústavou.“

Politológ upozorňuje, že akákoľvek snaha zasahovať do čl. 7 ústavy, osobitne v rámci prednosti práva EÚ, otvára priestor pre budúce spory medzi SR a EÚ, ktoré môžu skončiť na Súdnom dvore EÚ, a to nielen v dôsledku potenciálneho konfliktu so základnými hodnotami a princípmi EÚ, ako je napríklad sloboda pohybu.

Zmeny pri adopcii a vzdelávaní

Ústava Slovenskej republiky aktuálne v článku 41 deklaruje ochranu manželstva. To definuje ako jedinečný zväzok medzi mužom a ženou, ktorý Slovenská republiky všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Zaručuje tiež osobitnú ochranu detí a mladistvých, ochranu žien v tehotenstve či právo na pomoc štátu rodičom, ktorí sa starajú o deti.

Novela chce v článku 41 za odsek 3 vložiť nový odsek 4: „Osvojiť maloleté dieťa môžu manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve, alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa. Maloleté dieťa môže výnimočne osvojiť aj osamelá osoba, ak je osvojenie v záujme dieťaťa. O osvojení rozhoduje súd.“

Rovnako sa má za odsek 5 vložiť nový odsek 6, ktorý znie: „Rodičia majú právo rozhodovať o účasti detí na výchovno-vzdelávacom procese poskytovanom školami, ak je nad rámec štátneho výchovno-vzdelávacieho programu.“

V článku 42 má byť za odsek 1 vložený nový odsek 2, ktorý hovorí, že: „Štátny výchovno-vzdelávací program musí byť v súlade s touto ústavou.“

„Je obrovská škoda, že ústavodarca nereflektuje reálnu situáciu na Slovensku, v ktorej máme tretinu rodín, ktoré nespĺňajú “ideály” ústavy, či už ide o páry žijúce mimo manželstiev, slobodných rodičov, či páry osôb rovnakého pohlavia. 4 z 10 detí sa rodia mimo manželstiev,“ dodáva Láštic.

Hlasovanie opozície

Strana Hlas-SD deklarovala, že plánuje k novele ústavy predložiť pozmeňujúci návrh, ktorým z ústavy vypadne jeden volebný obvod. Ak bude táto zmena zapracovaná, predstavitelia opozičnej strany Kresťanská únia (KÚ), ktorí sa do parlamentu dostali na kandidátke hnutia Slovensko, nebudú hlasovať za jej podporu.

KÚ pritom v prvom čítaní novelu podporila a v druhom čítaní plánuje predložiť svoje návrhy. Jej podmienkami sú definovanie dvoch pohlaví na základe biologických kritérií a posilnenie ochrany života.

KDH v minulosti pre interez prízvukovalo, že návrh na zmenu ústavy zo strany vlády v 1. čítaní nepodporí. Strana tvrdila, že pred 2. čítaním budú ešte prebiehať rokovania o finálnom návrhu, za ktorý by zahlasovala.

Podľa poslanca Tibora Gašpara (Smer-SD) rokovania medzi KDH a Smerom-SD skutočne prebiehajú. „Riešime tri návrhy KDH, ktoré by mali byť zapracované do konečného znenia,“ povedal pre Aktuality.

Kresťanskí demokrati chcú do ústavy presadiť:

zákaz surogátneho materstva (vynosenie dieťaťa inou ženou);

zakotvenie práva dieťaťa na to, aby poznalo svojich rodičov;

posilnenie presadenie výhrady vo svedomí.

KDH to môže spôsobiť problémy

Podľa Láštica je možné postoju KDH rozumieť z pohľadu programu, keďže má časť voličov, pre ktorých sú kultúrno-etické otázky dôležité, nie však zo strategického hľadiska.

„Jediným cieľom pôvodného návrhu je rozbiť jednotu opozičných politických strán. Voličsky na tom nemá čo KDH získať, skôr si otvára priestor na kritiku za spoluprácu so Smerom-SD,“ upozorňuje.

Pripomína tiež, že KDH už Smeru-SD s novelu Ústavy SR pomohlo, a to v roku 2014, keď prešlo zavedenie ústavnej definície manželstva ako muža a ženy. V ďalších voľbách, v roku 2016 sa kresťanskí demokrati do parlamentu už nedostali.