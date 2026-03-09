Nové zistenia v kauze hladných škôlkariek: Deti mali na jedlo nárok, obec teraz čelí nepríjemným otázkam

Ilustračná foto: TASR/Martin Baumann

Nina Malovcová
Predškoláčky nedostali v škôlke desiatu ani obed pre dlh 11 eur, obec mala pritom na ich stravu dotáciu.

Prípad z obce Žehňa v okrese Prešov vyvolal silnú diskusiu. Dve predškoláčky tam v škôlke nedostali desiatu ani obed, hoci sa zúčastnili vyučovania a boli prítomné v jedálni spolu s ostatnými deťmi.

Na situáciu upozornila televízia Markíza. Podľa reportáže rodičia detí dlhovali za stravu spolu 11,20 eura a práve tento nedoplatok bol dôvodom, prečo im vedúca školskej jedálne jedlo nevydala.

Kovačič Hanzelová upozornila na dôležité fakty

Nie je to, bohužiaľ, prvý a zrejme ani posledný prípad, keď v centre reportáže nejakej televízie stojí chudoba. O to horšie to je, že sa v nej nachádzajú malé deti, ktoré nedostali najesť. Tie nie je možné natáčať bez súhlasu rodičov.

„Prosím vás pekne, povedzte mi, či je normálne, že televízia Markíza robí takúto odpornú pornografiu chudoby,“ píše na sociálnej sieti Instagram. Kovačič Hanzelová sa dlhodobo venuje témam chudoby a rómskym komunitám a aj nespravodlivosti, ktorá je voči nim roky páchaná. Najdôležitejšie otázky sa snaží zodpovedať aj v podcaste Odsúdení na neúspech, za ktorý vyhrala aj ocenenie.

Novinárka ďalej popisuje, že aj rodičom v majorite záleží na tom, aby škôlka neuverejňovala fotografie detí na webovej stránke alebo sociálnych sieťach a pri škôlke v Žehni akosi nikomu nevadí, že deti boli stredobodom reportáže a navyše bolo upozornené na ich chudobu a na to, že ostali hladné. Reportáž podľa nej nemá „žiadnu spravodajskú hodnotu“ a je to pre ňu „najodpornejší typ žurnalistiky“.

Jedlo im nevydali na pokyn starostu

Dievčatá počas dňa nedostali ani desiatu, ani obed. V jedálni sedeli spolu s ostatnými deťmi, no jedlo im vedúca jedálne nevydala na pokyn starostu obce Dušana Galduna. Starosta vysvetlil, že týmto spôsobom chce obec bojovať proti rodičom, ktorí za stravu nezaplatia v stanovenom termíne. Podľa jeho slov samospráva nemôže dlhodobo znášať náklady za rodičov, ktorí svoje povinnosti neplnia.

Po dve predškoláčky si popoludní museli prísť do škôlky ich matky, pretože deti počas dňa nedostali ani desiatu, ani obed. Dievčatá boli hladné a v jedálni sa mohli len pozerať na spolužiakov, ktorí jedlo dostali.

Obec dostala na stravu tisíce eur

Strava predškolákov je na Slovensku podporovaná štátnou dotáciou. Aj obec Žehňa dostala na tento účel finančné prostriedky z úradu práce. Na 26 predškolákov získala obec v januári ako preddavok na druhý školský polrok takmer 6000 eur.

Ilustračná foto: Unsplash

„Dotácia sa poskytla v sume 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a odoberie stravu,“ vysvetlila hovorkyňa ÚPSVaR Iveta Dorčáková. Starosta však tvrdí, že suma zo štátnej dotácie nepokrýva všetky náklady na jedlo. Podľa jeho slov obec musí časť výdavkov doplácať z vlastných zdrojov. „Za tú sumu nie je šanca, že by sme to pokryli,“ uviedol.

Obec bude musieť dotáciu vrátiť

Rodičia predškolákov doplácajú iba časť nákladov na stravu. V obci Žehňa ide o takzvanú čiastočnú úhradu režijných nákladov vo výške 60 centov za deň. Keďže deti v daný deň jedlo nedostali, obec ich nemôže započítať do vyúčtovania dotácie.

„Dieťa, ktoré neodobralo stravu, nie je možné zahrnúť do vyúčtovania,“ dodala Iveta Dorčáková. Starosta priznal, že obec bude musieť dotáciu štátu vrátiť, no svoje rozhodnutie za chybu nepovažuje.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Do škôlky na východe Slovenska prišla televízia, točila deti: Novinárka Kovačič Hanzelová podá podnet

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac