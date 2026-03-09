Nové zistenia v kauze hladných škôlkariek: Deti mali na jedlo nárok, obec teraz čelí nepríjemným otázkam

Prípad z obce Žehňa v okrese Prešov vyvolal silnú diskusiu. Dve predškoláčky tam v škôlke nedostali desiatu ani obed, hoci sa zúčastnili vyučovania a boli prítomné v jedálni spolu s ostatnými deťmi.
Na situáciu upozornila televízia Markíza. Podľa reportáže rodičia detí dlhovali za stravu spolu 11,20 eura a práve tento nedoplatok bol dôvodom, prečo im vedúca školskej jedálne jedlo nevydala.
Kovačič Hanzelová upozornila na dôležité fakty
Nie je to, bohužiaľ, prvý a zrejme ani posledný prípad, keď v centre reportáže nejakej televízie stojí chudoba. O to horšie to je, že sa v nej nachádzajú malé deti, ktoré nedostali najesť. Tie nie je možné natáčať bez súhlasu rodičov.
„Prosím vás pekne, povedzte mi, či je normálne, že televízia Markíza robí takúto odpornú pornografiu chudoby,“ píše na sociálnej sieti Instagram. Kovačič Hanzelová sa dlhodobo venuje témam chudoby a rómskym komunitám a aj nespravodlivosti, ktorá je voči nim roky páchaná. Najdôležitejšie otázky sa snaží zodpovedať aj v podcaste Odsúdení na neúspech, za ktorý vyhrala aj ocenenie.
Novinárka ďalej popisuje, že aj rodičom v majorite záleží na tom, aby škôlka neuverejňovala fotografie detí na webovej stránke alebo sociálnych sieťach a pri škôlke v Žehni akosi nikomu nevadí, že deti boli stredobodom reportáže a navyše bolo upozornené na ich chudobu a na to, že ostali hladné. Reportáž podľa nej nemá „žiadnu spravodajskú hodnotu“ a je to pre ňu „najodpornejší typ žurnalistiky“.
Jedlo im nevydali na pokyn starostu
Dievčatá počas dňa nedostali ani desiatu, ani obed. V jedálni sedeli spolu s ostatnými deťmi, no jedlo im vedúca jedálne nevydala na pokyn starostu obce Dušana Galduna. Starosta vysvetlil, že týmto spôsobom chce obec bojovať proti rodičom, ktorí za stravu nezaplatia v stanovenom termíne. Podľa jeho slov samospráva nemôže dlhodobo znášať náklady za rodičov, ktorí svoje povinnosti neplnia.
Po dve predškoláčky si popoludní museli prísť do škôlky ich matky, pretože deti počas dňa nedostali ani desiatu, ani obed. Dievčatá boli hladné a v jedálni sa mohli len pozerať na spolužiakov, ktorí jedlo dostali.
Obec dostala na stravu tisíce eur
Strava predškolákov je na Slovensku podporovaná štátnou dotáciou. Aj obec Žehňa dostala na tento účel finančné prostriedky z úradu práce. Na 26 predškolákov získala obec v januári ako preddavok na druhý školský polrok takmer 6000 eur.
„Dotácia sa poskytla v sume 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a odoberie stravu,“ vysvetlila hovorkyňa ÚPSVaR Iveta Dorčáková. Starosta však tvrdí, že suma zo štátnej dotácie nepokrýva všetky náklady na jedlo. Podľa jeho slov obec musí časť výdavkov doplácať z vlastných zdrojov. „Za tú sumu nie je šanca, že by sme to pokryli,“ uviedol.
Obec bude musieť dotáciu vrátiť
Rodičia predškolákov doplácajú iba časť nákladov na stravu. V obci Žehňa ide o takzvanú čiastočnú úhradu režijných nákladov vo výške 60 centov za deň. Keďže deti v daný deň jedlo nedostali, obec ich nemôže započítať do vyúčtovania dotácie.
„Dieťa, ktoré neodobralo stravu, nie je možné zahrnúť do vyúčtovania,“ dodala Iveta Dorčáková. Starosta priznal, že obec bude musieť dotáciu štátu vrátiť, no svoje rozhodnutie za chybu nepovažuje.
Nahlásiť chybu v článku