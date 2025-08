Nové zábery z natáčania Dunaja odhalili nečakané zvraty. Nielenže Walter Klaus žije, ale život sa zmení tomuto mužovi

O tom, či Walter Klaus prežil alebo zomrel, diváci diskutovali od poslednej odvysielanej epizódy, pričom prichádzali s rôznymi teóriami. Niektorí tvrdili, že ho guľka zasiahla na takom mieste, že nemal možnosť prežiť, iní, že ho zachráni Albert, čím zachráni aj svoju rodinu. Navyše osud svojej postavy niekoľkokrát naznačil aj samotný Ján Koleník.

Najprv herec pridal fotografiu s hereckými kolegami – Adamom Bardym a Kristínou Svarinskou, pričom k nej napísal „This is the End…“, teda v preklade „Toto je koniec…“, čím hneď vyvolal obavy, že sa so seriálom lúči. Potom v nich však skrsla nová nádej, keď počas leta pridal fotografiu s Janou Majeskou a diváci si okamžite všimli, že hoci sa tvárili, že sú len náhodne spolu na káve, ich vlasy boli upravené do dobových účesov, ktoré majú ich postavy v seriáli.

Nádej nezhasla

Prvé zábery z pripravovanej novej série unikli už v júli, keď sa seriál výnimočne natáčal v Trnave. Na záberoch bolo najviac vidieť Jakuba Jablonského, ktorý v seriáli stvárňuje Dávida. Potvrdilo sa tak, že v seriáli ostáva, čo neskôr naznačila aj Petra Dubayová, ktorá síce odchádza na materskú, no jej partner v seriáli naďalej pokračuje.

Teraz sa okoloidúci opäť postarali fanúšikom seriálu o poriadny spoiler. Na záberoch, ktoré sa objavili v skupine Dunaj, k Vašim službám – VOYO, a ktoré si môžete pozrieť v označenom príspevku, vidieť niekoľko kľúčových postáv seriálu. Azda najviac sa však oči upierajú práve na Jána Koleníka. Pri ňom tiež stoja seriálová Klára, seriálový Viliam, Lukáš, a tiež pán Kováč.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa JAN KOLENIK (@jan_kolenik)

Čo si však diváci pri Koleníkovi všimli, bolo, že Klaus nebol v typickej uniforme, ale v obleku, čím sa spustili obavy, že natáčaná scéna bola jeho pohrebom. Jeden z komentárov, ktorý rozprúdil túto diskusiu, znel: „Videli ste Waltera v Dunaji v obleku? Lebo vyzerá ako z truhly… Ale asi by ho aj pochovali v uniforme…“

Ľudia sa tiež zameriavali na oblečenie Martina Mňahončáka, ktorý stvárňuje Viliama. Ten mal na sebe totiž modrú vestu typickú pre zamestnancov Dunaja. Zdá sa tak, že sa v 11. sérii vráti k svojej pôvodnej práci v obchodnom dome.