Na koho sa zameria druhá séria Sľubu? Zdá sa, že sa to tvorcovia rozhodli divákom naznačiť týmto spôsobom

Fanúšikovia seriálu Sľub nedočkavo odpočítavajú dni do novej série, aby mohli vidieť, ako skončili osudy ich obľúbených postáv. Posledná epizóda v nich totiž zanechala množstvo otázok a očakávaní, čo sa druhej série týka.

Ešte v júni pritom scenáristka Evita Twardzik pre Markízu prezradila, že už vie, ako táto nadchádzajúca séria skončí. „Naše rodiny budú mať nové dobrodružstvá,“ povedala a vysvetlila, že sa nová séria zameria na vedľajšie postavy, ktoré sa stanú hlavnými. Neskôr odhalila, že medzi nimi bude napríklad Roháč a diváci zistia jeho celý príbeh, pričom sa ukáže, ako sa z neho stal zlý človek.

Čo sa snažia naznačiť?

Ďalšie postavy, ktoré sa dostanú do centra diania, zatiaľ nie sú známe, no zdá sa, že sa to tvorcovia presa len rozhodli divákom naznačiť. Za posledné týždne totiž neustále hľadajú ľudí do komparzu, ktorí by si mali zahrať nakupujúcich v lahôdkach, ale tiež nových doktorov, sestričky a pacientov do nemocnice. Ak pozorne sledujete MovieUp casting na Facebooku, mohli ste si všimnúť, že len tento mesiac už sedemkrát hľadali komparz do lahôdok, a ešte viac do nemocnice. Zdá sa tak, že práve tam sa bude odohrávať najviac scén seriálu.

Na konci prvej série pritom v posledných scénach diváci videli, ako Zuzana vbehla Igorovi do náručia. Rýchlo sa tak začali obávať, že sa opäť vráti zápletka s milostným trojuholníkom, a keďže si Zuzana myslí, že ju Michal opustil, dá sa dokopy späť s doktorom. To síce nie je pravdepodobné, keďže sa už dávno rozišli a Zuzana priznala svoje city k Michalovi, no zdá sa, že Igor dostane v nadchádzajúcej sérii viac priestoru, aj napriek ich rozchodu.

Čo sa týka lahôdok, je možné, že sa do centra pozornosti dostane druhá sestra. V minulej sérii sa totiž dej zameral na zástupkyňu Zdenu Hanúskovú, keďže sa ukázalo, čo ju v živote zmenilo a prečo je taká, aká je. Teraz by sa mohlo ukázať viac zo života jej sestry Heleny Horváthovej, ktorá je vedúcou lahôdok. Mohla by pritom vziať späť do práce Hanu Roháčovú, ktorá bola vo väzení za to, že v práci kradla. Nespravila to však zo zlých dôvodov, a tak by s ňou mohla jej bývalá šéfka súcitiť.