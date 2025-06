To, či jeho postava prežije, naznačil samotný herec. Vyjadrenie Jána Koleníka mnohých nepoteší

Diváci Dunaja, k vašim službám ostali po finále poriadne v šoku. Pred očami sa im totiž zopakovala scéna z predošlých sérií, keď Peter Kučera postrelený dobehol domov a pozrel sa na svojho syna predtým, než naposledy vydýchol. Postrelil ho Walter Klaus a odkedy Klára zistila, že práve on stlačil spúšť, bola pripravená pomstiť sa.

Napriek tomu, že bolo v scéne vidieť všetko, či už guľku, ktorá preletela Walterovou hruďou, kaluž krvi, v ktorej skončil, ale tiež jeho pohľad, v ktorom chýbala bojovnosť, diváci stále v komentároch tvrdia, že to určite prežije. Ani smrť Petra Kučeru totiž nebola hneď televíziou oznámená a museli si na uistenie počkať do jesene, keďže všetky rozhovory s hercom boli tiež odvysielané až po letnej pauze.

Walterov osud je spečatený

„This is the End…“ napísal Ján Koleník k spoločnej fotografii s Adamom Bardym a Kristínou Svarinskou. V preklade jeho slová znamenajú „Toto je koniec.“ a v tomto krátkom vyjadrení už o osude svojej postavy ani viac prezradiť nemohol. Komentáre k tomuto príspevku boli navyše obmedzené, čím sa rázne ukončili akékoľvek špekulácie pod týmto Koleníkovým vyjadrením.

To však nezastavilo divákov v tom, aby ďalej polemizovali, a zatiaľ čo niektorí si myslia, že ho zachráni Albert, vďaka čomu sa vyhne frontu, v konverzáciách fanúšikov seriálu tiež zaznelo tvrdenie, že Walter Klaus sa už ako postava nemá kam ďalej posunúť, a preto dáva zmysel, že v seriáli končí.

Počas desiatich sérií totiž diváci videli jeho krutú stránku, keď uniesol Eve dieťa, ale tiež jeho zmenu, keď do deja vstúpil Wolfi. Po jeho smrti ostal zlomený a vrátil sa k svojmu pomstychtivému ja. Kúsok dobra v ňom nakoniec predsa len ostal, čo sa ukázalo napríklad vtedy, keď Helge povedal, že ak má zomrieť pri pôrode, ďalšie dieťa nepotrebuje, keďže ona je pre neho najdôležitejšia. Ale tiež vo finále, keď zachránil Annu a nechal ju svedčiť na súde.

Walter Klaus navyše doteraz nevie, že Eliza v skutočnosti nie je jeho a jediná osoba, ktorá by mu to chcela povedať, je mŕtva. Okrem Ludwiga o tom vedeli len Helga a Šarlota, no ani jedna by neriskovala prezradenie tejto informácie Klausovi. Skutočne to vyzerá tak, že pre Waltera Klausa už v seriáli neostala žiadna zápletka, hoci Helga zistila, že je opäť tehotná.

Ostáva tak otázne, či hercovo vyjadrenie smerovalo ku koncu série, alebo skutočne dokazovalo koniec jeho postavy v Dunaji, k vašim službám. Jedno je však jasné, tvorcovia seriálu nikdy nemali problém s vyškrtnutím obľúbenej postavy a keďže sa snažia verne zobraziť hrôzy vojny, nikoho by neprekvapilo, keby sa s Koleníkom v seriáli skutočne rozlúčili.