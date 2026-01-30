Nové pravidlá pre rodičovský dôchodok: Sociálna poisťovňa upozorňuje, aby ste zbytočne nenosili tieto doklady

Ako sme vás informovali v článku, rodičovský dôchodok sa od minulého roka ráta podľa nových pravidiel a tie budú platiť aj tento rok. Prvýkrát bude novým spôsobom rodičovský dôchodok vyplatený v roku 2026, pričom minulý rok pre zmenu pravidiel dôchodcovia toto prilepšenie nedostali.
Rodičovský dôchodok sa zmenil na asignáciu daní. Jeho výška sa vypočíta na základe údajov z daňových priznaní za predchádzajúci rok, teda za rok 2025. Deti budú môcť každému rodičovi, ktorý je poberateľom dôchodku, poukázať dve percentá dane z príjmu. To v praxi znamená, že nastalo obdobie, keď zamestnanci riešia, ako to funguje a čo všetko na zabezpečenie rodičovského dôchodku svojim rodičom potrebujú.
Rozhodnutie o dôchodku nie je potrebné
Sociálna poisťovňa upozorňuje, že pri poukazovaní podielu zaplatenej dane rodičom, ktorý funguje ako rodičovský dôchodok, nemusia zamestnanci ani ich rodičia predkladať kópiu rozhodnutia o priznaní dôchodku. Celý proces prebieha automaticky, keďže si Sociálna poisťovňa a Finančné riaditeľstvo SR vymieňajú údaje priamo medzi sebou.
Splnenie podmienok na poukázanie dane posudzuje výhradne Finančné riaditeľstvo SR na základe podaných daňových priznaní. Sociálna poisťovňa z tohto dôvodu žiada zamestnávateľov, aby od svojich zamestnancov tieto doklady nevyžadovali, keďže na to nie je zákonný dôvod. Existuje však zákonná výnimka.
Povinnosť predložiť doklady (napr. kópiu rozhodnutia) zamestnávateľovi majú výlučne:
- príslušníci Slovenskej informačnej služby (SIS),
- profesionálni vojaci,
- zamestnanci Ministerstva obrany SR, ktorých pracovnoprávne vzťahy alebo obdobné pracovné vzťahy upravujú osobitné predpisy.
Pre všetkých ostatných daňovníkov (bežní zamestnanci, SZČO) platí, že žiadne potvrdenia o dôchodku inštitúciám nepredkladajú.
Nahlásiť chybu v článku