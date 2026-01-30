Ikonická Dlouhá noc mieri na filmové plátna: Helena Vondráčková prezradila, prečo jej hit v komédii nesmie chýbať

Helena Vondráčková opäť spája hudbu a film. Legendárny hit, ktorý už desaťročia rezonuje naprieč generáciami, sa tentoraz stane súčasťou novej slovenskej komédie. Divákov čaká návrat osvedčenej melódie v prostredí, kde humor a šarm hrajú hlavnú úlohu.
Hlas Heleny Vondráčkovej patrí k tým, ktoré si filmári radi požičiavajú znova a znova. Helena je pritom známa nielen hlasom, ktorý akoby nepodliehal času, ale aj energiou a vitalitou, ktoré u nej fanúšikovia obdivujú aj napriek tomu, že o rok oslávi 80 rokov.
Najnovšie zaznie jej ikonická skladba Dlouhá noc v pripravovanej komédii Braňa Mišíka Šviháci!, ktorá stavia na ľahkosti, humore a atmosfére kúpeľného mesta. Ako pre portál Topky prezradila Helena Vondráčková, práve táto pesnička má už roky výnimočné postavenie nielen v jej repertoári, ale aj v srdciach poslucháčov.
Pesnička, ktorá prekročila hranice času
Skladba, ktorú si fanúšikovia pospevujú už roky, má pre Helenu Vondráčkovú osobitné miesto. „Dlouhá noc patrí do môjho repertoáru ako životného, tak pesničkového a je to megahit, ktorý oslovil nielen mňa, keď som dostala ponuku, ale všetkých ľudí, ktorí tú pieseň zbožňujú a dovádza ich k šialenstvu… a nielen u nás, ale po celom svete,“ prezrádza spevácka legenda.
Práve univerzálnosť skladby je dôvodom, prečo sa k nej filmári opakovane vracajú. „Chytľavá melódia, skvelý text, ktorý vzbudzuje v ľuďoch radosť a temperament,“ ako hovorí Helena.
