Ikonická Dlouhá noc mieri na filmové plátna: Helena Vondráčková prezradila, prečo jej hit v komédii nesmie chýbať

Foto: Instagram (helenavondrackovacz)

Frederika Lyžičiar
Jej legendárna skladba Dlouhá noc zaznie v pripravovanej komédii Šviháci!.

Helena Vondráčková opäť spája hudbu a film. Legendárny hit, ktorý už desaťročia rezonuje naprieč generáciami, sa tentoraz stane súčasťou novej slovenskej komédie. Divákov čaká návrat osvedčenej melódie v prostredí, kde humor a šarm hrajú hlavnú úlohu.

Hlas Heleny Vondráčkovej patrí k tým, ktoré si filmári radi požičiavajú znova a znova. Helena je pritom známa nielen hlasom, ktorý akoby nepodliehal času, ale aj energiou a vitalitou, ktoré u nej fanúšikovia obdivujú aj napriek tomu, že o rok oslávi 80 rokov.

Najnovšie zaznie jej ikonická skladba Dlouhá noc v pripravovanej komédii Braňa Mišíka Šviháci!, ktorá stavia na ľahkosti, humore a atmosfére kúpeľného mesta. Ako pre portál Topky prezradila Helena Vondráčková, práve táto pesnička má už roky výnimočné postavenie nielen v jej repertoári, ale aj v srdciach poslucháčov.

Pesnička, ktorá prekročila hranice času

Skladba, ktorú si fanúšikovia pospevujú už roky, má pre Helenu Vondráčkovú osobitné miesto. „Dlouhá noc patrí do môjho repertoáru ako životného, tak pesničkového a je to megahit, ktorý oslovil nielen mňa, keď som dostala ponuku, ale všetkých ľudí, ktorí tú pieseň zbožňujú a dovádza ich k šialenstvu… a nielen u nás, ale po celom svete,“ prezrádza spevácka legenda.

Foto: Bontonfilm

Práve univerzálnosť skladby je dôvodom, prečo sa k nej filmári opakovane vracajú. „Chytľavá melódia, skvelý text, ktorý vzbudzuje v ľuďoch radosť a temperament,“ ako hovorí Helena.

Kúpeľná komédia plná humoru a šarmu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Tip na výlet
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac