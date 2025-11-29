Nové informácie o nehode: Medzi obeťami sú muži vo veku 15 a 26 rokov. Nemali reflexné prvky, boli s nimi aj maloleté dievčatá

Foto: Facebook/Polícia SR - Košický kraj

Nina Malovcová
TASR
Pri rannej nehode pri Veľkej Ide zahynuli dvaja chodci, polícia opisuje desivé momenty a priebeh zrážky.

Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia v súvislosti s rannou tragickou nehodou pri Veľkej Ide. O život pri nej prišli dvaja chodci vo veku 15 a 26 rokov.

TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová s tým, že účastníčkami nehody boli aj 12- a 13-ročná chodkyňa. Staršia z nich utrpela zranenia.

Vodič vošiel do protismeru počas obchádzania nerovností

K zrážke osobného auta zn. VW Touran s chodcami došlo v sobotu pred 5.30 h. Tridsaťštyriročný vodič išiel po ceste III/3400 v smere od obce Veľká Ida do košickej mestskej časti Šaca. Podľa doterajších zistení mal počas obchádzania nerovností na ceste prejsť do protismeru.

„Tam sa však pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke a ľavou prednou časťou vozidla narazil do skupinky chodcov, idúcich bez akýchkoľvek reflexných prvkov po ľavej strane cesty z pohľadu vodiča,“ spresnila Ivanová.

Dve deti boli svedkami tragédie

Dvaja mladí chodci zraneniam na mieste podľahli. Dve dievčatá z miesta v šoku odišli, neskôr sa však vrátili. Trinásťročnú chodkyňu previezla posádka rýchlej zdravotnej pomoci na ošetrenie do jednej z košických nemocníc. „Druhá podľa doterajších informácií zranenia neutrpela,“ doplnila hovorkyňa.

Vodičovi na mieste zadržali vodičský preukaz, ďalšiu jazdu zakázali a vozidlo zaistili. Dychová skúška a orientačný drogový test boli u neho negatívne.

Polícia riešila aj zhromaždený dav na mieste nehody

„Vzhľadom na to, že počas dokumentovania dopravnej nehody sa v blízkosti zhromaždil väčší počet osôb z blízkej miestnej osady, boli na miesto vyslaní príslušníci Policajného zboru, aby nedošlo k narušeniu verejného poriadku,“ dodala Ivanová s tým, že okolnosti vzniku tragickej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

Polícia vodičom zároveň pripomína, že dážď, mrholenie, tma a mokrá vozovka sú sťažené podmienky na jazdu a vyžadujú si maximálnu koncentráciu. Chodcov zas vyzýva na zvýšenú opatrnosť na cestách najmä za zníženej viditeľnosti. Dodáva, že reflexné prvky a mimoriadna obozretnosť prispievajú k bezpečnosti na cestách.

