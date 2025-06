Nové informácie o páde lietadla: Obetí je zatiaľ viac ako 290, medzi nimi aj obľúbená influencerka

Lietadlo spoločnosti Air India smerujúce do Londýna havarovalo krátko po vzlietnutí z letiska v indickom meste Ahmadábád. Na palube sa nachádzalo 242 ľudí, vrátane 53 občanov Spojeného kráľovstva.

Najnovšie informácie hovoria a viac ako 290 mŕtvych, píše The Guardian. Z toho 241 obetí je priamo z lietadla, pričom jeden z nich zázračne prežil. Má ísť o 40-ročného britského občana Vishwasha Kumara Ramesha, ktorý bol v Indii na návšteve rodiny, píšu miestne médiá Hisdustan Times a The New Indian Express.

Jeden preživší

Muž dokonca podľa najnovších informácií neutrpel žiadne vážne zranenia a z miesta nehody, zjavne v šoku, odišiel po vlastných. Aktuálne sa má nachádzať v miestnej nemocnici. Pre médiá dokonca v rýchlosti opísal, čo sa stalo. „Tridsať sekúnd po štarte sa ozval hlasný zvuk a potom sa lietadlo zrútilo. Všetko sa to stalo tak rýchlo,“ povedal zrejme jediný preživší.

WATCH: Air India plane carrying 242 people crashes in Ahmedabad while taking off for flight to London pic.twitter.com/KyLVZaV6i7 — BNO News (@BNONews) June 12, 2025

Keďže však lietadlo spadlo do obytnej štvrte, obetí je viac a nikto nevie, aký bude ich konečný počet. V médiách sa, zatiaľ, najčastejšie objavuje číslo 290. Lietadlo smerujúce na londýnske letisko Gatwick sa zrútilo do štvrte Méghání Nagar a dopadlo na budovu študentského internátu.

Medzi pasažiermi sa podľa Hindustan Times nachádzala aj obľúbená influencerka a letuška Roshni Rajendra Songhare, ktorá mala na Instagrame viac ako 54-tisíc followerov. Ďalšou známou obeťou je bývalý minister indického štátu Gudžarát a člen hornej komory tamojšieho parlamentu Vijay Rupani.

Podľa svedkov boli po celom okolí vraku roztrúsené mŕtve telá a trosky z havarovaného lietadla. Videozáznamy zachytili, ako sa lietadlo rúti nadol s vysokým náklonom nosa a vysunutým podvozkom. Krátko nato explodovalo v obytnej štvrti Méghání Nagar. Záchranné tímy zatiaľ potvrdili najmenej 30 obetí v budove, medzi mŕtvymi majú byť aj študenti medicíny.

Príčiny tragédie zatiaľ nie sú oficiálne potvrdené, no odborníci sa domnievajú, že mohlo dôjsť k náhlej strate výkonu motorov počas kritickej fázy letu. Po katastrofe sa začali na sociálnych sieťach objavovať fotografie z miesta činu, na ktorých z budovy trčí kus trupu a chvost lietadla.