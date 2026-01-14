Nová tvár v Sľube: Herec zažíva pri nakrúcaní to, o čom môžu iní kolegovia snívať a prezradil, čo ho prekvapilo

Úspešný projekt, ktorý zobrazuje život a atmosféru 80. rokov a stal sa počas prvých dvoch sérií veľkým hitom televíznych obrazoviek, rozširuje svoje obsadenie. K novým postavám sa pridáva mladý herec Marko Kramár, ktorý si zahrá sedemnásťročného tenistu Mateja, syna Jara Gregora (Maroš Kramár) a Evy Gregorovej (Michaela Čobejová).
Príchod mladého hrdinu sľubuje sviežu energiu do známych príbehových línií. Pre Marka Kramára je však natáčanie megahitu iné ako u ostatných hercov. Spríjemňuje mu to totiž jedna vec. „Podľa mňa to každý vie, že mi tu otca hrá môj naozajstný otec. Takže prísť do roboty, kde sa stretávam s rodinou, je zaujímavé. A nevedel som vôbec, čo od toho očakávať, či to bude úplne jednoduché alebo naopak úplne hrozné. Ale všetko to prebieha veľmi príjemne a hladko,“ priznal v rozhovore pre Markízu.
Vďaka Sľubu je viac s otcom
Mladý nádejný herec sa teší z tejto príležitosti aj preto, že môže byť viac so svojím otcom, teda so známym slovenským hercom Marošom Kramárom. „Otec býva v Rovinke, má ročnú dcéru, moju sestričku, takže mimo natáčania až tak veľa času spolu nemáme, bohužiaľ. Taktiež som bol rok v Dánsku, a tým, že som sa teraz vrátil, tak som aj veľmi rád za túto príležitosť, že môžeme spolu natáčať, lebo trávime teraz spolu veľa času a ja som z toho úprimne rád,“ poznamenal.
Marko niekoľkokrát spomenul, aký je vďačný za možnosť podieľať sa na tvorbe Sľubu, ktorý štartuje 26. januára a zahrať si jednu z postáv. Hoci nevie, či by sa tomu naozaj chcel venovať a ísť v otcových šľapajach, rolu v úspešnom seriáli si nenechal újsť. „Keď som sa vrátil z Dánska, dostal som ponuku, či by som nechcel prísť na kasting, ktorým som si prešiel a nakoniec sa rozhodli pre mňa, čo ma potešilo,“ dodal mladý herec.
Ako zároveň doplnil, veľmi ho to baví. „Mám to v krvi, čo sa nedá poprieť,“ pokračoval Marko, ktorý hrá Mateja, 17-ročného tenistu, ktorý sa presťahoval z Bystrice do Bratislavy. Mal perfekný život, mohol hrať tenis, koľko len chcel, športovať, behávať po lese, hrať sa s kamarátmi, no pre chybu jeho rodičov museli odísť do hlavného mesta. „To sa mu vôbec nepáči a veľmi to ovplyvňuje jeho prispôsobenie sa na nové prostredie. Ale veľmi mu to spríjemňuje a zľahčuje nová známosť,“ priblížil svoju postavu v Sľube.
