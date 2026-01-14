Nová tvár v Sľube: Herec zažíva pri nakrúcaní to, o čom môžu iní kolegovia snívať a prezradil, čo ho prekvapilo

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Seriál Sľub
K populárnemu seriálu sa pridáva začínajúci herec.

Úspešný projekt, ktorý zobrazuje život a atmosféru 80. rokov a stal sa počas prvých dvoch sérií veľkým hitom televíznych obrazoviek, rozširuje svoje obsadenie. K novým postavám sa pridáva mladý herec Marko Kramár, ktorý si zahrá sedemnásťročného tenistu Mateja, syna Jara Gregora (Maroš Kramár) a Evy Gregorovej (Michaela Čobejová).

Príchod mladého hrdinu sľubuje sviežu energiu do známych príbehových línií. Pre Marka Kramára je však natáčanie megahitu iné ako u ostatných hercov. Spríjemňuje mu to totiž jedna vec. „Podľa mňa to každý vie, že mi tu otca hrá môj naozajstný otec. Takže prísť do roboty, kde sa stretávam s rodinou, je zaujímavé. A nevedel som vôbec, čo od toho očakávať, či to bude úplne jednoduché alebo naopak úplne hrozné. Ale všetko to prebieha veľmi príjemne a hladko,“ priznal v rozhovore pre Markízu.

Viac z témy Seriál Sľub:
1.
Nové časti Sľubu: Dej poskočí o dva mesiace a Michal potvrdí krutú správu, že so Zuzanou definitívne končí
2.
Zdena Hanúsková má konkurenciu: Michaela Čobejová v seriáli Sľub stvárni postavu, ktorú budú diváci nenávidieť
3.
Obľúbený Sľub je späť s novými postavami: Do školy mieri Michaela Čobejová a do nemocnice Maroš Kramár
Zobraziť všetky články (30)

Vďaka Sľubu je viac s otcom

Mladý nádejný herec sa teší z tejto príležitosti aj preto, že môže byť viac so svojím otcom, teda so známym slovenským hercom Marošom Kramárom. „Otec býva v Rovinke, má ročnú dcéru, moju sestričku, takže mimo natáčania až tak veľa času spolu nemáme, bohužiaľ. Taktiež som bol rok v Dánsku, a tým, že som sa teraz vrátil, tak som aj veľmi rád za túto príležitosť, že môžeme spolu natáčať, lebo trávime teraz spolu veľa času a ja som z toho úprimne rád,“ poznamenal.

Marko niekoľkokrát spomenul, aký je vďačný za možnosť podieľať sa na tvorbe Sľubu, ktorý štartuje 26. januára a zahrať si jednu z postáv. Hoci nevie, či by sa tomu naozaj chcel venovať a ísť v otcových šľapajach, rolu v úspešnom seriáli si nenechal újsť. „Keď som sa vrátil z Dánska, dostal som ponuku, či by som nechcel prísť na kasting, ktorým som si prešiel a nakoniec sa rozhodli pre mňa, čo ma potešilo,“ dodal mladý herec.

Foto: TV Markíza

Ako zároveň doplnil, veľmi ho to baví. „Mám to v krvi, čo sa nedá poprieť,“ pokračoval Marko, ktorý hrá Mateja, 17-ročného tenistu, ktorý sa presťahoval z Bystrice do Bratislavy. Mal perfekný život, mohol hrať tenis, koľko len chcel, športovať, behávať po lese, hrať sa s kamarátmi, no pre chybu jeho rodičov museli odísť do hlavného mesta. „To sa mu vôbec nepáči a veľmi to ovplyvňuje jeho prispôsobenie sa na nové prostredie. Ale veľmi mu to spríjemňuje a zľahčuje nová známosť,“ priblížil svoju postavu v Sľube.

V seriáli sú poctiví

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac