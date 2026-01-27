Nová Ruža pre nevestu je za dverami: Šou štartuje už o pár dní, televízia si pre divákov pripravila prekvapenie

Zatiaľ čo diváci čakajú na oznámenie dátumu premiéry štvrtej série Ruže pre nevestu, televízia Markíza si pre nich pripravila prekvapenie. Donedávna totiž mohli sledovať, ako si vyberali tú pravú českí bratia v českej verzii The Bachelor a teraz sa zas divácke očakávania a záujem môžu presunúť do inej krajiny – Chorvátska.
V pôvodnom znení sa šou nazýva Gospodin Savršeni (pozn. red. v preklade „Pán Dokonalý“) a vysiela sa od roku 2018. Presne rok dozadu mala premiéru štvrtá séria a potvrdená bola už aj piata, takže je jasné, že tento formát má v Chorvátsku rovnaký úspech ako u nás. Navyše, tým, že má Chorvátsko svoje more, väčšina sérií sa odohrávala priamo v ich krajine. Až štvrtá séria presunula hľadanie lásky do Grécka.
Dvaja ženísi a 32 epizód
„Na ceste plnej dobrodružstva, exotiky, vzrušujúcich stretnutí, emócií, ale aj intríg stretnú dvaja sympaťáci Šime a Miloš veľa krásnych a jedinečných žien, s ktorými sa budú v priebehu 32 epizód postupne zoznamovať, zbližovať a vyberať si z nich svoju potenciálnu životnú partnerku. Chorvátska verzia obľúbenej šou Ruža pre nevestu,“ avizuje VOYO v popise šou.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Diváci pritom nebudú sledovať chorvátsku verziu od prvej série, ale začnú naopak poslednou, v ktorej sa, tak ako v českej verzii, objavia až dvaja ženísi. Šime je z chorvátskeho Splitu, zatiaľ čo Miloš pochádza zo Srbska. Moderátorkou šou je Antonija Blaće, takže na rozdiel od slovenskej verzie sa komentovania chopila žena.
Chorvátska šou bude mať na VOYO premiéru už 31. januára, takže si ňou diváci môžu spríjemniť čakanie na štvrtú sériu tej našej Ruže pre nevestu, ktorej vysielanie sa očakáva na jar, pravdepodobne v marci.
