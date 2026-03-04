Nenápadný kabát, ktorý každú jar zaplaví ulice: Ženy ho milujú pre štýl aj praktickosť

Foto: Pexels

Frederika Lyžičiar
Jednoduchý kabát, ktorý zmení celý outfit.

Niektoré kúsky v šatníku prežívajú módne vlny bez toho, aby sa o ne museli hlásiť. Jednoducho fungujú a každú jar sa prirodzene vracajú do ulíc.

V módnom svete sa neustále objavujú nové trendy, no len máloktoré kúsky si dokážu udržať popularitu celé desaťročia. Britský trenčkot patrí medzi výnimky. Ako uvádza magazín Svět ženy, popularitu si získal najmä vďaka nadčasovému strihu, praktickosti a schopnosti doplniť rôzne štýly obliekania.

Kabát, ktorý zmení aj jednoduchý outfit

Nenápadný kabát dokáže urobiť s celkovým vzhľadom viac, než by sa na prvý pohľad zdalo. Trenčkot dodáva oblečeniu upravený dojem, aj keď zvyšok outfitu tvorí len niekoľko základných kúskov. Britský trenčkot má v sebe zvláštne čaro. Je mierne elegantný, no zároveň pôsobí nenútene.

 

Dokáže vytvoriť upravený vzhľad aj tomu najjednoduchšiemu outfitu. Stačia obyčajné džínsy, biele tričko a tenisky a zrazu máte pocit, že ste si na oblečení dali záležať. Mnohé ženy ho preto považujú za spoľahlivý základ jarného šatníka. Aj bežná kombinácia oblečenia s ním pôsobí štýlovejšie a premyslenejšie.

Strih, ktorý lichotí postave

