Dočkáme sa veľkého prepúšťania? Konsolidácia by mohla o prácu pripraviť mnohých úradníkov, takto reagujú ministerstvá

Prepúšťanie v štátnej správe je téma, ktorá sa na Slovensku riešila už niekoľkokrát. Opätovne túto problematiku otvoril tretí konsolidačný balík ministra Kamenického.

Balík konsolidačných opatrení na rok 2026 bude obsahovať 22 opatrení v celkovej sume 2,7 miliardy eur. Takmer polovica, 1,3 miliardy eur, by sa mala získať šetrením na výdavkoch štátu. S touto informáciou prišiel začiatkom septembra minister financií Ladislav Kamenický. V súvislosti s konsolidáciou sa hovorí aj o prepúšťaní na ministerstvách a pridružených organizáciách či úradoch.

Téma prezamestnanosti verejnej správy nie je pre Slovensko žiadnou novinkou. Na problematiku už viackrát upozorňovali odborníci, podľa ktorých predstavuje vysoký počet štátnych zamestnancov neudržateľnú záťaž pre slovenský rozpočet. Podľa dostupných informácií pracuje vo verejnej správe na Slovensku takmer pol milióna ľudí – z toho približne 235-tisíc je zamestnaných na ministerstvách a podriadených úradoch.

Ešte vlani o ráznom reze na ministerstvách hovoril aj premiér Fico, podľa ktorého by 30 % škrty rezorty nepocítili, a dokázali by fungovať efektívne. Zároveň by sa takýmto krokom ušetril poriadny balík peňazí. Nebolo to však prvý raz, čo Ficova vláda avizovala prepúšťanie a rušenie pracovných miest v štátnej správe, z ktorého napokon do väčšej miery zišlo.

Pri treťom konsolidačnom balíku sa opäť otvorila otázka prepúšťania na ministerstvách. My sme oslovili jednotlivé rezorty a zisťovali, aké škrty v najbližšom období plánujú.

10 % škrty

Už pri oznamovaní možných dosahov nového konsolidačného balíka sa skloňovala zhruba 10-percentná optimalizácia zamestnaneckých stavov. Medzi prvými to na tlačovej konferencii potvrdil minister obrany Róbert Kaliňák. „My sme vykonali šetrenie, aj sme prepustili 10 percent zamestnancov a aj máme záujem naďalej zefektívňovať niektoré naše štruktúry,“ uviedol. Na tieto vyjadrenia nás nasmerovalo aj tlačové oddelenie rezortu.

S podobným percentom ráta aj ministerstvo školstva. „Očakávame, že v rámci konsolidácie verejných financií by malo v rezorte školstva dôjsť k 10 % zníženiu počtu zamestnancov,“ potvrdili pre interez zástupcovia z odboru komunikácie a marketingu.

Škrty, v rámci ktorých by o prácu mohlo prísť zhruba 10 % pracovníkov, komunikuje aj rezort vnútra. „V súvislosti s konsolidáciou verejných financií boli v rámci procesu prípravy rozpočtu verejnej správy na roky 2025 až 2027 upravené limity rozpočtu Ministerstva vnútra SR formou 10-percentného zníženia počtu zamestnancov v štátnej a vo verejnej službe,“ povedal pre interez hovorca ministerstva Matej Neumann.

Ako dodal, minister Matúš Šutaj Eštok ešte v júni rozhodol o tom, že do konca roka 2025 sa zníži počet tabuľkových miest o viac ako 650.

Podľa MIRRI má štát šetriť primárne na sebe

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) taktiež potvrdilo, že v rámci konsolidačných opatrení môže prísť k prepúšťaniu.

V prvom rade sa však rezort bude snažiť čo najviac zamestnancov presmerovať na technickú pomoc, to znamená nefinancovať ich zo štátneho rozpočtu, ale z európskych fondov. Ďalej bude redukovať kapitálové investície do hardvérov, strojov, áut, ale aj do administratívnych pomôcok,“ uviedol tlačový odbor ministerstva s tým, že na budúci rok počíta so zníženým rozpočtom zhruba o 20 %.

Podľa rezortu je tiež dôležité, aby v rámci konsolidácie štát šetril primárne na sebe.

Zástupcovia ministerstva kultúry, ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny a ministerstva dopravy zaslali takmer identické stanovisko. Ako pre interez uviedli, aktuálne postupujú v súlade s pokynmi ministerstva financií a rozpočet na rok 2026 je stále iba v príprave. Viac informácií o úsporách poskytnú až po jeho finalizácii.

Tri štvrtiny výdavkov idú na zamestnancov

Ministerstvo spravodlivosti zatiaľ konečnú výšku úspor vyplývajúcu z konsolidácie nepozná, pričom podobne ako rezorty kultúry a dopravy stále komunikuje s ministerstvom financií.

Aktuálne interne posudzujeme ďalšie opatrenia, nad rámec doteraz prijatých, ktorých výsledkom by bola úspora rozpočtu, a to vo všetkých oblastiach výdavkov, pričom k úsporám v oblasti osobných výdavkov, ktoré majú súvis so znížením limitu počtu zamestnancov, pristupujeme s ohľadom na úlohy, ktoré rezort plní, ako k posledným,“ uviedla Alexandra Szákalová z tlačového oddelenia rezortu.

Ako však ďalej dodala, približne 75 % výdavkov ministerstva ide práve na zamestnancov. To v praxi znamená, že sa ďalšie šetriace opatrenia zrejme dotknú aj týchto výdavkov. Do akej miery to bude, zatiaľ jasné nie je.

Namiesto prepúšťania prijímanie?

Šetrenie v oblasti štátnej správy a jej zamestnancov sa v uplynulých rokoch skloňovalo už viackrát, pričom na pretrase bolo nedávno aj v parlamente. Poslankyňa Vladimíra Marcinková uviedla, že namiesto avizovaných škrtov rezorty iba v prvých šiestich mesiacoch tohto roka prijali bezmála 700 nových úradníkov. „Na týchto úradníkov potrebujeme 240 miliónov eur,“ zdôraznila Marcinková.

Iné názory hovoria o tom, že 30 % rez, ktorý spomínal napríklad aj premiér Fico, nie je tak ľahko zrealizovateľný. Zároveň by napríklad podľa Najvyššieho kontrolného úradu či Národného inšpektorátu práce znamenalo aj 10 % prepúšťanie v ich inštitúciách badateľné zníženie výkonu. To naznačuje, že rez štátnou správou by musel byť realizovaný adresne, keďže kým niektoré úrady a inštitúcie sú prezamestnané, iné sú personálne poddimenzované.

