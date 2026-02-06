Nočný klub v Žiline lákal na „Epsteinovu párty“. Pozvánka aj pre 15-ročné dievčatá a alkohol zadarmo

Foto: US Department of Justice

Klaudia Oselská
Jeffrey Epstein
Majiteľ klubu tvrdí, že išlo o antikampaň.

Žilinský nočný klub pobúril ľudí provokatívnym plagátom. Podľa majiteľa išlo len o marketing. Prípad už prešetruje polícia. 

Nočný klub v Žiline vyvolal vlnu pobúrenia po zverejnení plagátu, ktorý propagoval akciu s názvom „Epsteinova párty“. Na plagáte boli zobrazené nahé ženy a pozvánka smerovala aj k 15-ročným dievčatám, pričom sa uvádzalo, že mladšie osoby môžu prísť v sprievode starších, dokonca sľuboval alkohol zadarmo. Plagát zo stránok klubu zmizol už nasledujúci deň. Obyvatelia ho označili za nevhodný a cez čiaru, informoval portál Aktuality.

Malo ísť o antikampaň

Majiteľ klubu, Michal Časnocha, pre TV Noviny vysvetlil, že plagát mal byť marketingovou antikampaňou, ktorá mala upozorniť na neprijateľné správanie sexuálneho delikventa Jeffreya Epsteina a zároveň zvýšiť sledovanosť na sociálnych sieťach. Podľa jeho slov išlo o zámerne provokatívny vizuál, ktorý mal vyzerať autenticky, no klub nikdy takúto párty neplánoval zrealizovať.

Jeffrey Epstein Foto: TASR/AP

Právnici a polícia však zdôrazňujú, že účel reklamy neospravedlňuje možné porušenie zákona. Advokát Peter Vernarec pre TV Noviny uviedol, že prezentovanie nahoty alebo obsah, ktorý znevažuje ľudskú dôstojnosť, môže byť problémom bez ohľadu na kontext. Práve preto príslušné policajné oddelenie preveruje, či plagát nespôsobil verejné pohoršenie, pričom nevylučuje ani možnosť trestnoprávneho posúdenia.

