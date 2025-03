Nočná dráma v Nitre: Horel stredoškolský internát. Stovky študentov skončili na ulici, niektorí boli intoxikovaní

V Nitre v noci na piatok vypukol požiar internátu Spojenej školy Slančíkova. Z budovy bolo evakuovaných 237 osôb. Niektorým z nich bola poskytnutá predlekárska prvá pomoc z dôvodu intoxikácie splodín horenia. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre na sociálnej sieti. Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Branislav Becík spresnil, že pri požiari sa nikto vážne nezranil.

Zriaďovateľom školy je Nitriansky samosprávny kraj, ktorý s hasičmi spolupracoval na zabezpečení náhradného ubytovania pre evakuované osoby. „V izbách spalo približne 250 žiakov. Tých sa vďaka rýchlemu zásahu záchranných zložiek, hasičov a policajtov, podarilo dostať v čas do bezpečia a požiar uhasiť. Nikto sa vážne nezranil,“ informoval Becík. Ako podotkol, pracovníci Úradu NSK v noci zabezpečovali evakuáciu žiakov do bezpečia na iné internáty škôl v meste.

Skončili v telocvični

Požiar je už uhasený. Ako informoval Nitriansky samosprávny kraj (NSK), ktorý je zriaďovateľom školy, aktuálne sa odvetrávajú zadymené priestory a na mieste sú už vyšetrovatelia. „Oheň bol zakrátko uhasený a všetkých žiakov sa zasahujúcim hasičom a policajtom podarilo evakuovať. Záchranári transportovali do Fakultnej nemocnice v Nitre dvoch študentov. Chlapca, ktorý sa nadýchal splodín, a dievča, ktoré si zranilo nohu počas evakuácie. Po ošetrení boli prepustení. Ďalších žiakov, ktorí sa nadýchali splodín, ošetrili záchranári priamo na mieste,“ uviedol NSK.

Evakuovaní žiaci boli umiestnení do stolnotenisovej telocvične školy, kde im bol zabezpečený pitný režim. Pracovníci NSK následne časť z nich presunuli do dvoch internátov stredných škôl v Nitre, pre ďalších si prišli rodičia. Internát zostáva až do odvolania uzatvorený. Odbor školstva, mládeže a športu Úradu NSK aktuálne zabezpečuje pre žiakov náhradné ubytovanie na ďalšie dni, aby sa udalosť čo najmenej dotkla výchovno-vzdelávacieho procesu.

„Zároveň sa čoskoro začne s prípravou projektovej dokumentácie, aby sme spomínaný internát mohli opraviť,“ doplnil NSK. Ten zároveň ocenil prácu zasahujúcich hasičov, policajtov, záchranárov, zamestnancov školy i NSK, ktorí zabezpečovali počas noci evakuáciu žiakov. „Vďaka nim sa podarilo požiar rýchlo zlikvidovať a zabezpečiť, že sa nikto vážne nezranil,“ dodal Úrad NSK.