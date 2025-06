Niečo také tu ešte v histórii Ruže pre nevestu nebolo. Fanúšikovia sa môžu tešiť na špeciálnu epizódu aj veľké odhalenie

Už dnes diváci, ktorí majú predplatené VOYO, zistia, kto si nakoniec získal Rasťovo srdce. Zatiaľ môžu len hádať, keďže sa na sociálnych sieťach ako meno víťazky spomínali mená oboch finalistiek. Potom ich však bude čakať ešte jedna záhada, a to, či pár, ktorý nakoniec ukázal najväčšiu chémiu, zostal spolu.

Finále tretej série obľúbenej reality šou Ruža pre nevestu síce prinesie odpoveď na otázku, ktorú z dievčat si Rasťo Zvara, príťažlivý a úspešný športovec a podnikateľ, vybral ako svoju vyvolenú – no tým sa rozhodne nič nekončí! Diváci sa môžu tešiť na špeciálnu epizódu plnú emócií, konfrontácií a exkluzívnych odhalení. Ruža pre nevestu – špeciál bude v predstihu dostupná na Voyo už vo štvrtok 12. júna, pričom na obrazovkách TV Markíza sa objaví v piatok 13. júna o 20.30 h.

Na čo sa môžu diváci tešiť?

Rovnako ako celú šou, aj záverečný špeciál bude moderovať populárny herec a model Krištof Králik, ktorý sa tentoraz stane sprievodcom najvýraznejších účastníčok tohto ročníka Ruže pre nevestu pri ich veľkom návrate pred kamery. Dievčatá sa opäť stretnú zoči-voči – pripravené úplne otvorene, bez masiek a pretvárky, povedať si všetko na rovinu. Bude to iskriť emóciami, výčitkami aj nezodpovedanými otázkami.

Diváci uvidia úprimné reakcie súťažiacich na priebeh šou s odstupom času a dostanú odpoveď na otázku, ako dnes účastníčky vnímajú svoje rozhodnutia a emócie. Uvidia však aj dramatické konfrontácie medzi „ružičkami“ aj s Rasťom, keďže sa až teraz ukáže, či si po pozretí šou dokážu všetko vykomunikovať, a nebudú chýbať ani rozhovory o tom, kam sa súťažiace po šou posunuli a čo robia teraz. Samozrejme, pri Rasťovi a víťazke nebude chýbať otázka, či sú stále spolu.

Tvorcovia špeciálnej epizódy sľubujú autentické emócie, nečakané momenty a odpovede na otázky, ktoré si fanúšikovia šou kládli celé týždne. „Tento špeciál je výnimočným bonusom pre všetkých fanúšikov Ruže pre nevestu – nielenže sa dozvieme, ako to celé skončilo, ale zároveň nazrieme aj do zákulisia šou a súkromia dievčat, ktoré si diváci obľúbili. Bude to emotívne a úprimné,“ hovorí Alexandra Dubovská, riaditeľka Centra výroby skupiny Markíza.