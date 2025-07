Nie je to pre všetkých, ale raz za život by to mal skúsiť každý: Speváčka Zuzana Smatanová o mieste, kde nájdete pokoj

Zuzana Smatanová sa počas svojich ciest zastavila na Faerských ostrovoch a podelila sa o svoje dojmy. V krajine, kde má príroda hlavné slovo, našla inšpiráciu, pokoj a priestor pre každého, kto túži aspoň na chvíľu spomaliť.

Na svojom Instagrame opísala speváčka Zuzana Smatanová zážitky z cesty na Faerské ostrovy – z miesta, ktoré ju očarilo svojou drsnosťou, pokojom a iným rytmom života. Nejde však o typickú dovolenkovú destináciu, ale o pravý opak.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Smatanová (@zuzanasmatanova)

Sever, ktorý preverí vašu trpezlivosť

„Faerské ostrovy, krajina, ktorú človek pochopí, až keď sa jej dotkne nohou… Chvíľu trvá, kým sa zladíte s jej podnebím, rytmom, a v tomto období aj s nekončiacim denným svetlom… Tma nastáva niekedy o polnoci a trvá len 3 hodiny,“ napísala speváčka, ktorej cestovateľské zápisky sú medzi fanúšikmi mimoriadne obľúbené.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Smatanová (@zuzanasmatanova)



Počas svojho pobytu si všímala nielen prírodné scenérie, ale aj atmosféru, ktorú miesto vyžaruje. Priznáva, že nie každému by tento spôsob života vyhovoval: „Kto u nás vidí odtiaľto obrázky a hovorí si: Tam by som chcel žiť, by si to po týždni zrejme rýchlo rozmyslel.“ No práve táto konfrontácia s iným životným tempom a podnebím je podľa nej súčasťou zážitku, ktorý ostrovy ponúkajú.

Krajina medzi svetmi