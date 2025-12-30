Nič také už v živote neuvidíte: Rok 2026 odštartuje mimoriadnym nebeským úkazom, spoja sa dva vzácne javy

Začiatok nového roka prinesie na oblohu jav, ktorý astronómovia označujú za mimoriadne vzácny. Prvý spln roku 2026 bude zároveň supersplnom a odohrá sa v čase, keď sa Zem nachádza v perihéliu, teda v bode svojej dráhy, kde je k Slnku najbližšie.
Znamená to, že Zem, Mesiac aj Slnko budú na začiatku roka v nezvyčajne tesnom vzájomnom usporiadaní, aké sa naposledy odohralo v januári 1912 a počas nášho života sa už nezopakuje. Podľa astronomického portálu EarthSky nastane táto pozoruhodná konfigurácia okolo 2. a 3. januára 2026.
Čo je supermesiac, a prečo o ňom počuť čoraz častejšie
Supermesiac nastáva vtedy, keď sa spln alebo nov Mesiaca odohrá v čase jeho najmenšej vzdialenosti od Zeme, ktorú astronómovia nazývajú perigeum. Mesiac je vtedy bližšie než jeho priemerná vzdialenosť približne 384 472 kilometrov, a preto pôsobí jasnejšie než zvyčajne.
Rozdiel vo veľkosti si väčšina ľudí voľným okom nevšimne, no rozdiel v jase už áno. V populárnej astronómii sa pojem supermesiac udomácnil najmä v posledných desaťročiach, pretože ide o jav, ktorý je síce pravidelný, no vizuálne atraktívny a ľahko pozorovateľný aj bez techniky.
Rok 2026 bude na supermesiace mimoriadne bohatý
Z astronomického hľadiska bude rok 2025 výnimočný aj počtom supermesiacov. Celkovo ich nastane osem, z toho tri v splne a päť v nove. Prvý supermesiac v splne sa objaví hneď 2. januára 2026, čím symbolicky odštartuje sériu výrazných mesačných úkazov. Ďalšie supermesiace v splne nastanú 24. novembra a 24. decembra 2026. Práve štedrovečerný spln bude zároveň najbližším splnovým supermesiacom celého roka, keď sa Mesiac priblíži k Zemi na vzdialenosť približne 356 740 kilometrov.
Hoci sa často hovorí o tom, že supermesiac je väčší, v skutočnosti ide najmä o rozdiel v jase. Supermesiac v splne môže byť približne o 16 percent jasnejší než bežný spln a až o 30 percent jasnejší než takzvaný mikromesiac, teda spln v najväčšej vzdialenosti od Zeme. Práve zvýšený jas je dôvodom, prečo si supermesiac všimnú aj ľudia, ktorí sa astronómii bežne nevenujú. Najvýraznejší býva najmä krátko po východe Mesiaca nad obzorom.
