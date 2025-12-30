Nič také už v živote neuvidíte: Rok 2026 odštartuje mimoriadnym nebeským úkazom, spoja sa dva vzácne javy

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
Vesmír
Supermesiac v januári 2026 bude patriť k najvzácnejším.

Začiatok nového roka prinesie na oblohu jav, ktorý astronómovia označujú za mimoriadne vzácny. Prvý spln roku 2026 bude zároveň supersplnom a odohrá sa v čase, keď sa Zem nachádza v perihéliu, teda v bode svojej dráhy, kde je k Slnku najbližšie.

Znamená to, že Zem, Mesiac aj Slnko budú na začiatku roka v nezvyčajne tesnom vzájomnom usporiadaní, aké sa naposledy odohralo v januári 1912 a počas nášho života sa už nezopakuje. Podľa astronomického portálu EarthSky nastane táto pozoruhodná konfigurácia okolo 2. a 3. januára 2026.

Čo je supermesiac, a prečo o ňom počuť čoraz častejšie

Supermesiac nastáva vtedy, keď sa spln alebo nov Mesiaca odohrá v čase jeho najmenšej vzdialenosti od Zeme, ktorú astronómovia nazývajú perigeum. Mesiac je vtedy bližšie než jeho priemerná vzdialenosť približne 384 472 kilometrov, a preto pôsobí jasnejšie než zvyčajne.

Foto: SITA/AP

Rozdiel vo veľkosti si väčšina ľudí voľným okom nevšimne, no rozdiel v jase už áno. V populárnej astronómii sa pojem supermesiac udomácnil najmä v posledných desaťročiach, pretože ide o jav, ktorý je síce pravidelný, no vizuálne atraktívny a ľahko pozorovateľný aj bez techniky.

Rok 2026 bude na supermesiace mimoriadne bohatý

Z astronomického hľadiska bude rok 2025 výnimočný aj počtom supermesiacov. Celkovo ich nastane osem, z toho tri v splne a päť v nove. Prvý supermesiac v splne sa objaví hneď 2. januára 2026, čím symbolicky odštartuje sériu výrazných mesačných úkazov. Ďalšie supermesiace v splne nastanú 24. novembra a 24. decembra 2026. Práve štedrovečerný spln bude zároveň najbližším splnovým supermesiacom celého roka, keď sa Mesiac priblíži k Zemi na vzdialenosť približne 356 740 kilometrov.

Hoci sa často hovorí o tom, že supermesiac je väčší, v skutočnosti ide najmä o rozdiel v jase. Supermesiac v splne môže byť približne o 16 percent jasnejší než bežný spln a až o 30 percent jasnejší než takzvaný mikromesiac, teda spln v najväčšej vzdialenosti od Zeme. Práve zvýšený jas je dôvodom, prečo si supermesiac všimnú aj ľudia, ktorí sa astronómii bežne nevenujú. Najvýraznejší býva najmä krátko po východe Mesiaca nad obzorom.

