Nič sa nezamietlo pod koberec: Šutaj Eštok útočil na novinárov, vraj môžu za to, že atentátnik strieľal na Fica

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) rešpektuje výsledky vyšetrovania úniku nahrávky, na ktorej sa po streľbe na predsedu vlády Roberta Fica vyjadroval strelec Juraj Cintula. Uviedol to pred dnešným zasadnutím vlády s tým, že nič sa nezamietlo pod koberec, vyšetrovanie prebiehalo a jeho výsledok je uzavretý.

Policajná inšpekcia v tomto prípade prerušila trestné stíhanie, keďže sa podľa nich nepodarilo identifikovať osobu, ktorá nahrávku zverejnila. „Tu nejde o to, že kto vytvoril to video, ale musí to vyšetrovanie dokázať, kto zverejnil to video na sociálnej sieti a toho sa v rámci vyšetrovanie nepodarilo nájsť,“ povedal minister. Opozičná strana Demokrati totiž informovala, že video nahral bývalý vedúci operatívy na Úrade na ochranu ústavných činiteľov Juraj F.

Dôležitý je vraj obsah

Ten video následne zaslal riaditeľovi Úradu na ochranu ústavných činiteľov Pavlovi Krejčímu a jeho dvom námestníkom. Podľa ministra je však dôležitý obsah videa, na ktorom útočník podľa neho hovorí, že sa zradikalizoval pod vplyvom opozície a médií. „Celý svet videl, prečo útočník útočil,“ skonštatoval Šutaj Eštok. Doplnil, že dôveruje príslušníkom policajnej inšpekcie. Minister zároveň útočil na novinárov a tvrdí, že média útočníka sfanatizovali, píše Denník N.

V nahrávke zverejnenej v máji 2024 zadržaný Juraj Cintula krátko po streľbe na predsedu vlády povedal, že konkrétnymi dôvodmi, prečo sa rozhodol konať, bolo zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry, zastavenie vojenskej pomoci Ukrajine, zásah do fungovania RTVS a odvolanie predsedu súdnej rady Jána Mazáka. Okrem nahrávky na verejnosť prenikla aj fotografia občianskeho preukazu Juraja Cintulu. Podľa opozičnej strany Demokrati ju mal v telefóne ochrankár Juraj F.